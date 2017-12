Funcţionarii sud-coreeni îngheaţă în birouri

Locuitorii capitalei sud-coreene, Seul, sunt obligaţi să lucreze în condiţii glaciale pentru a economisi energia. Mănuşile şi ceaiul cald sunt indispensabile pentru a supravieţui o zi la birou, unde temperatura trebuie să fie mai mică de 18 grade. În birourile, hotelurile şi restaurantele din Seul salariaţii şi clienţii sunt îmbrăcaţi cu haine călduroase, au câte o pătură pe picioare şi sticle cu apă caldă în buzunare. Motivul? Pentru economisirea energiei, căldura este limitată iarna în clădiri şi cine încalcă regula plăteşte amenzi usturătoare. Guvernul se teme, ca în fiecare iarnă de altfel, de o penurie de electricitate şi dă ordin administraţiilor publice şi întreprinderilor private să limiteze temperatura la interior.

Iarna, când temperaturile scad frecvent sub -6, -7 grade C (atingând şi -15 grade C), în instituţiile publice trebuie să fie mai puţin de 18 grade şi în case, 20 de grade. Prin birouri trec periodic funcţionari care verifică ca temperatura să nu depăşească recomandările. Contravenienţii riscă o amendă cuprinsă între 500.000 şi trei milioane de woni, între 330 şi 2000 euro. Preşedintele Lee Myung-Bak a dat el însuşi un exemplu, arătând la radio, în luna noiembrie, că a limitat căldura în biroul său şi că are pe dedesubt lenjerie mai călduroasă. Acesta a mărturisit că a fost mai întâi incomodat de lenjeria mai groasă: “În scurt timp m-am obişnuit, acum îmi ţine cald şi mă simt bine”, spunea acesta, recomandând ascultătorilor să dea drumul mai puţin la căldură, să stingă luminile nefolositoare şi să utilizeze aparate care consumă puţină energie. S-au impus şi restricţii în privinţa iluminatului în oraş, însă ecranele uriaşe care decorează peisajul urban continuă să lumineze în timpul nopţii.