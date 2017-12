Fundă umană împotriva discriminării

Zeci de voluntari constănţeni s-au adunat, ieri, pe platoul din faţa City Park Mall, pentru a marca Ziua Mondială de Luptă Anti - SIDA. Evenimentul „Funda Umană - simbol al solidarităţii cu persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA”, desfăşurat în cadrul campaniei naţionale „Deschide-ţi inima! Sunt la fel ca tine!”, a fost organizat de Centrul Constanţa al Fundaţiei Alături de Voi (ADV) România. „Ne-am adunat aici pentru a demonstra importanţa luptei împotriva HIV/SIDA. Pentru bolnavii de SIDA, sprijinul comunităţii din care fac parte contează foarte mult”, a declarat Elena Unguru, elevă în clasa a XII-a D a Liceului Teoretic „Decebal” Constanţa şi voluntară în cadrul ADV. La manifestare au fost prezente peste o sută de persoane care au format o fundă umană. De asemenea, voluntarii au păstrat un moment de reculegere pentru persoanele care au decedat din cauza cumplitei boli şi au aprins lumânări pe care le-au aşezat în formă de fundă. „La nivelului judeţului Constanţa sunt înregistrate aproximativ 800 de persoane infectate cu HIV/SIDA”, a declarat preşedintele ADV Constanţa, Mirela Ivan.

DISCRIMINAREA NU A DISPĂRUT. Tot în cadrul manifestărilor de ieri, în incinta librăriei Cărtureşti din City Park Mall, a avut lansarea cărţii „O viaţă de biruinţă cu Dumnezeu”, o autobiografie a unui tânăr seropozitiv. „Am vrut să deschid ochii oamenilor, să îi fac să vadă că o persoană seropozitivă nu este ceea ce pare, nu este cum cred ei”, a declarat tânărul scriitor, Claudiu Pop, care va împlini 22 de ani în ianuarie. El povesteşte că a fost depistat ca fiind seropozitiv încă de la vârsta de opt luni. De atunci şi până în prezent, Claudiu a trecut prin multe: s-a luptat cu ulcerul, cu cancerul, precum şi cu numeroase alte boli. „Am fost mereu discriminat din cauza faptului că sunt seropozitiv. Am fost dat afară de la şcoală şi am fost şi bătut din cauza asta. Din păcate, în ultimii ani, mentalitatea şi atitudinea românilor faţă de persoanele infectate cu HIV/SIDA s-a schimbat extrem de puţin”, spune Claudiu. El este, însă, optimist. „Am avut mereu parte de sprijinul familiei mele şi am întâlnit oameni deosebiţi care m-au ajutat în lupta cu boala. Cel mai mare ajutor l-am primit, însă, de la Dumnezeu, cu ajutorul Căruia am reuşit să înving”, mai povesteşte Claudiu.

FĂRĂ TRATAMENT. Pentru a putea continua lupta cu boala, persoanele seropozitive sunt nevoite să urmeze tratamente îndelungate. La sfârşitul lunii noiembrie, reprezentanţii Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) au tras un semnal de alarmă privind faptul că persoanele seropozitive din mai multe judeţe au întrerupt tratamentul din cauza faptului că spitalele nu mai aveau bani să cumpere medicaţia. „Întreruperea tratamentului poate avea consecinţe grave pentru o persoană seropozitivă, chiar dacă această întrerupere durează câteva zile. Există riscul ca starea pacientului să se înrăutăţească sau ca, după reluarea tratamentului, acesta să nu mai aibă efect”, a declarat preşedintele ADV Constanţa, Mirela Ivan. Costul medicaţiei pentru persoanele infectate cu HIV din România este de 50 de milioane de euro pe an, suma pentru fiecare pacient în parte ajungând la circa 500 de euro pe lună. În România sunt înregistrate 10.285 de persoane infectate cu HIV, dintre care 6.714 au între 15 şi 29 de ani.