Fundaţia din spatele PMP, lovită de demisii în bloc

Barca de salvare politică a lui Traian Băsescu nici nu a fost bine lansată la apă şi a început deja să se scufunde. La doar câteva zile de la primul congres al Partidului Mişcarea Populară, în care a fost confirmată estimarea unanimă că Elena Udrea va conduce formaţiunea, Fundaţia Mişcarea Populară (FMP), care a fost promotorul partidului, a început să sângereze. Totul a început cu preşedintele fundaţiei, Marian Preda, care a anunţat că renunţă la acest proiect şi că va continua să lupte pentru valorile în care crede din postura de profesor universitar la Universitatea din Bucureşti. Totodată, el şi-a exprimat convingerea că ”nu este posibilă o schimbare din interior a clasei politice din România, că ea va trebui să vină din exterior”. Demisia de la centru a profesorului universitar a fost urmată de un val de plecări din FMP. La Bistriţa Năsăud, membrii fundaţiei au decis să se retragă în bloc din organizaţie. Fostul preşedinte al FMP Bistriţa-Năsăud, Hildegard Săcărea, a declarat: “Am ajuns şi noi la aceeaşi concluzie cu domnul Marian Preda: clasa noastră politică nu se poate schimba din interior. Noi am fost şapte, în total, la fundaţie. A fost dificil de găsit oameni cu care să lucrăm, iar faptul că am decis cu toţii să ne retragem înseamnă că, la Bistriţa, nu mai există FMP. Chiar nu am reuşit să fac nimic din ceea ce trebuia făcut şi pentru care a fost făcută fundaţia”. Demisii din aceleaşi motive au avut loc şi la Gorj, Piatra Neamţ şi Constanţa. Fostul decan al Facultăţii de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, Mihai Gîrţu, a anunţat că se retrage şi el din funcţia de preşedinte al FMP Constanţa. Contactat telefonic, el şi-a motivat decizia prin faptul că este solidar cu Marian Preda şi subscrie la motivele sale privind demisia din FMP. Aseară, PMP anunţa victorios că însuşi candidatul PMP la prezidenţiale este şi preşedintele FMP. No comment!