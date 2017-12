Fundaţia Jolie-Pitt a donat cinci milioane de dolari în 2009

Actorii americani Angelina Jolie şi Brad Pitt au donat unor fundaţii de caritate aproape cinci milioane de dolari în anul 2009, potrivit unor documente fiscale oficiale. Angelina Jolie şi Brad Pitt au înfiinţat Jolie-Pitt Foundation, cu scopul de a finanţa anumite organizaţii şi fundaţii de caritate, declarând că vor dona o parte importantă din averea lor. Cea mai mare parte din această sumă a revenit fundaţiei Make It Right, înfiinţată de Brad Pitt în oraşul New Orleans, care a primit două milioane de dolari. Printre celelalte organizaţii care au beneficiat de generozitatea celor doi actori americani se numără United Nations Pakistan Emergency Fund, care a primit un milion de dolari sau fundaţia de caritate Kind Inc., ce a primit o finanţare de 100.000 de dolari.

În 2008, fundaţia Jolie-Pitt a făcut donaţii de 6,8 milioane de dolari. Atunci, Angelina Jolie şi Brad Pitt au vândut drepturile pentru publicarea primelor fotografii ale gemenilor lor, Knox şi Vivienne, născuţi pe data de 12 iulie, pentru mai multe milioane de dolari.