„Fundaţia” lui Asimov devine serial!

Ne-a luminat copilăria şi adolescenţa, a avut milioane de cititori şi rivalizează la modul foarte serios cu seria „Dune” a lui Frank Herbert. A influenţat filme legendare ale genului SF ca "Războiul Stelelor/ Star Wars" sau "Ghidul Autostopistului Galactic/ The Hitchhiker's Guide to the Galaxy", iar acum va deveni subiectul unui serial tv. Sinceri să fim, ne mirăm că nu s-a întâmplat până acum. Este vorba despre celebrul ciclul „Fundaţia”, a lui Asimov şi, potrivit Deadline Hollywood, primele 10 episoade se pare că se vor concentra asupra trilogiei iniţiale din serie. Fiica lui Asimov, Robyn se numără printre producătorii executivi implicaţi în proiect după ce compania Apple s-a implicat alături de casa de producţie Skydance în dezvoltarea serialului. Printre producători se numără şi David S. Goyer, care a colaborat şi pentru reluarea seriei "Terminator" dar şi pentru pelicule ca "The Dark Knight", "Batman Begins", "Ghost Rider", ori seria "Blade" ca şi Josh Friedman, "Avatar 2", "War of the Worlds" şi "Terminator: The Sarah Connor Chronicles".

Printre serialele de succes lansate de Skydance se numără "Grace and Frankie" şi "Altered Carbon".

Seria de romane SF "Fundaţia” a fost publicată iniţial ca o serie de şapte povestiri înainte să fie grupate în trei volume editate între 1951 şi 1953. Asimov a adăugat ulterior încă patru romane în serie, care continuă acţiunea şi alte două care preced povestea din primele romane. În România, traducerea integrală a seriei a fost făcută la editura Nemira, după anii ’90.