Fundaţia pentru SMURD, marele câştigător

Marele premiu al Galei Societăţii Civile a revenit Fundaţiei pentru SMURD, pentru proiectul „Parteneriat pentru viaţă - Soluţia de Telemedicină”, care a câştigat şi premiul întâi la secţiunea Sănătate. Câştigătorii ediţiei a X-a a Galei Societăţii Civile au fost aleşi dintr-un total de 176 de proiecte înscrise în competiţie. La secţiunea Educaţie, Învăţământ, Cercetare, premiul întâi a revenit Asociaţiei Ovidiu Rom, pentru proiectul „Fiecare copil în grădiniţă”, iar la secţiunea Artă şi Cultură, câştigător a fost proiectul „LiterNet.ro (2011)”, al Asociaţiei LiterNet. Campania de advocacy „Apel pentru indemnizaţia mamelor\" a Asociaţiei MAME a câştigat premiul întâi la secţiunea Apărarea drepturilor individuale/ colective, iar proiectul „Hospice la Bucharest International Marathon”, al Hospice Casa Speranţei, a fost câştigătorul secţiunii Comportament civic şi participare publică. La secţiunea Incluziune socială, premiul întâi a revenit proiectului „Şcoala diversităţii - sectorul 5, promotor al educaţiei incluzive şi non-discriminării în şcoală”, al Asociaţiei Sfântul Stelian şi „Big Build 2011”, Habitat for Humanity România. Fundaţia Inimă de Copil a primit premiul întâi pentru Centrul de intervenţie timpurie pentru copilul cu dizabilităţi, la secţiunea Servicii de asistenţă socială. Au mai câştigat premii la diverse secţiuni campaniile derualte de EcoAssist, Asociaţia Team Work, Mihai Eminescu Trust, Organizaţia Naţională Cercetaşii României, Habitat for Humanity România, Hope and Homes for Children România, Asociaţia Beneva, Hospice Casa Speranţei etc. Cu ocazia ediţiei aniversare, premiile speciale oferite de Fundaţia Gala Societăţii Civile s-au dus către marii finanţatori ai sectorului non-profit, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea societăţii civile: CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Fundaţia Soros România, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Comisia Europeană, Norway Grants and EEA Grants, Swiss-Romanian Cooperation Programme (Programul de Cooperare Elveţiano-Român) şi Romanian-American Foundation.