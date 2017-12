Funeralii cu sentinţă de la tribunal pentru Mickey Rooney

Actorul american Mickey Rooney, care a încetat din viaţă pe 6 aprilie, la vârsta de 93 de ani, va fi înmormântat în Hollywood Forever Cemetery din Los Angeles, în urma unui acord judecătoresc ce a pus capăt unei dispute în acest sens, iscată între ultima soţie a actorului şi administratorul averii sale. Legendarul star american a dorit să fie înmormântat fie alături de celelalte vedete de la Hollywood, fie într-un cimitir al veteranilor de război, şi nu pe proprietatea familiei sale, a declarat avocatul Michael Augustine, administratorul averii artistului, în faţa Tribunalului Superior din Los Angeles, unde a fost încheiat acordul. Pe de altă parte, ultima soţie a lui Mickey Rooney, Janice, a afirmat, prin intermediul avocaţilor săi, că soţul ei ar fi dorit să fie înmormântat în Westlake Village, statul California, alături de mama sa.

Mickey Rooney, care s-a separat de Janice în 2012, şi-a dezmoştenit soţia şi pe cei opt copii în testament, lăsând doar suma de 18.000 de dolari lui Mark Rooney, fiul vitreg care l-a îngrijit în ultimii ani. În urma deciziei instanţei, actorul va fi înmormântat într-o ceremonie privată, la Hollywood Forever Cemetery, alături de alte legende ale filmului american, cum ar fi Rudolf Valentino şi Douglas Fairbanks.

Născut la 23 septembrie 1920, în cartierul Brooklyn, la New York, Joseph Yule, alias Mickey Rooney, a fost fiul a doi actori de vodevil ambulanţi. Împreună cu ei şi-a făcut debutul, în 1922, la vârsta de doar 17 luni. A devenit, încă din anul 1927, un star al cinematografului mut, jucând, timp de opt ani, rolul unui personaj comic devenit foarte popular, Mickey McGuire, al cărui prenume l-a împrumutat. Actorul-copil şi-a multiplicat apariţiile în filme şi a devenit idolul Americii odată cu filmul "Andy Hardy" (1937), în care a jucat rolul unui fiu rebel. Filmul a avut 14 continuări până în 1944 şi a prefigurat serialul cu acelaşi nume. Acest rol i-a adus un Oscar special pentru ”contribuţia semnificativă la întruchiparea pe marele ecran a spiritului tinereţii”. A triumfat ulterior, în 1939, cu comedia muzicală ”Babes in Arms”, în care a format un cuplu mitic de dansatori împreună cu Judy Garland, cu care a jucat în ”Strike Up the Band” în 1940 şi ”Babes on Broadway”, un an mai târziu.

Actorul, care a devenit totodată regizor, producător, scenarist şi compozitor, s-a bucurat de succes în 1957 cu ”Baby Face Nelson” şi în 1979 cu ”The Black Stallion”. În 1983 a primit un Oscar onorific pentru întreaga carieră. În afara platoului de filmare, actorul a avut o viaţă tumultoasă: a fost căsătorit de opt ori şi are opt copii. Prima lui soţie a fost Ava Gardner, o starletă debutantă în anul 1942, la momentul căsătoriei care a durat doar 16 luni.