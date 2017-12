Funeralii discrete pentru Paul Walker

La 14 zile de la tragicul accident de maşină care i-a curmat viaţa, familia, prietenii cei mai apropiaţi şi colegii alături de care a filmat seria ”The Fast and the Furious / Furios şi iute” şi-au luat adio de la Paul Walker, în cadrul unei duble ceremonii funerare organizate la cimitirul Forest Lawn din Los Angeles. Familia Walker, de rit mormon, a dorit o slujbă foarte simplă, de circa 40 de minute, denominală. Steagul american a fost ridicat în timpul ceremoniei, apoi a fost înfăşurat şi înmânat familiei. Paul Walker a fost incinerat, iar o parte din cenuşă a fost înmormântată, în timp ce o altă urnă a rămas în posesia familiei. După înmormântare, colegi şi prieteni ai actorului au luat cuvântul în cadrul unui memorial emoţionant, în care s-au ţinut discursuri întrerupte de lacrimi în amintirea sa, în prezenţa părinţilor actorului, Cheryl şi Paul Walker Sr., şi a fraţilor săi, Caleb şi Cody Walker. Nu este foarte clar câţi dintre colegii actorului au asistat la înmormântare, dată fiind discreţia cerută de familie pentru a o proteja pe fiica actorului.

MILIOANE DE MESAJE DE ADIO Aproape concomitent cu sobra ceremonie din cimitirul Forest Lawn, mii de admiratori ai actorului au revenit la locul accidentului din Valencia, unde au adus flori, lumânări şi diverse suveniruri pentru a-l omagia. Sâmbătă după-amiază, circa două sute de persoane, angajaţi ai studioului Universal, s-au adunat în parcarea celebrei case de producţie, pentru o ceremonie de adio la care a asistat tatăl actorului, Paul Walker Sr., alături de directorul executiv al Universal Pictures, Ron Meyer, şi managerul actorului, Matt Luber, care au rostit discursuri de omagiere. Inedita ceremonie s-a terminat cu o piesă interpretată de Ben Harper.

Pe reţelele de socializare, milioane de mesaje de adio au fost postate. Tyrese Gibson, Ludacris şi Michelle Rodriguez, colegi în seria “The Fast and the Furious”, au părut cei mai emoţionaţi. Rapperul Ludacris, de 36 de ani, a postat o fotografie pe Instagram, care pare să fie de la ceremonia de înmormântare. Michelle Rodriguez a postat un mesaj pe Twitter pentru a-şi arăta respectul faţă de actor: ”Îi spun adio unui mare om astăzi, un om căruia nu am apucat să îi spun cât de mult îi iubesc caracterul şi inima de aur”. La rândul său, Tyrese Gibson a mulţumit pentru cei 13 ani în care l-a cunoscut şi l-a avut ca prieten şi coleg pe Paul Walker, afirmând că ar fi preferat să participe la nunta actorului decât la înmormântare.

PE URMELE FRATELUI... Producătorii seriei ar dori să-l convingă pe fratele mai mic al lui Paul Walker să îi ajute să termine filmările la cel de-al şaptelea lungmetraj al seriei. Cody Walker seamănă perfect cu celebrul său frate şi ar putea să continue filmările, pentru ca nimic din scenariul acceptat de Paul Walker să nu se schimbe. Conducerea Universal şi familia Walker au avut mai multe întâlniri şi, dacă ar reuşi să-l convingă pe Cody Walker să se implice în filmări, ar fi varianta cea mai convenabilă, mai ales din punct de vedere financiar, dar şi în ceea ce priveşte respectarea contractului acceptat de actor. Cody Walker a mai lucrat alături de fratele său, are experienţă de cascador şi nu i-ar trebui foarte mult să se familiarizeze cu lumea filmului. Tânărul, care locuieşte în Oregon, se află la Los Angeles, alături de familie, unde a asistat la funeraliile fratelui său. Numai 25 de zile de filmare ar mai fi necesare pentru a termina filmul, în care 70% din secvenţe îl aveau în prim-plan pe Paul Walker, care ar putea fi înlocuit în cadrele apropiate de fratele său. Ca şi restul familiei sale, Cody Walker este devastat de moartea lui Paul şi nu a putut oferi un răspuns, dar ştie cât de importantă era seria pentru fratele său şi, astfel, i-ar putea aduce un omagiu final. Înainte de înmormântare, familia Walker a avut parte de o proiecţie specială a ultimului film terminat de actor, producţia independentă ”Hours”, care trebuia să aibă premiera înainte de Crăciun. Numai fiica actorului a lipsit!