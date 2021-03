Funerarenicolas.ro - locul in care scapi de povara organizarii inmormantarii sau a repatrierii celui drag

Acest articol este un material tip Guest Post - Editorial, nu reprezinta punctul de vedere al publicatiei noastre si nu este un material redactional

Cum ar fi sa stii ca o persoana draga pleaca pentru totdeauna si tu trebuie sa ii faci bagajul si sa o pregatesti de despartire, in loc sa te imbarbatezi sa nu mai suferi asa de mult si sa nu plangi, incat sa ii faci si pe altii sa planga de mila ta?

Daca nu discutam inca despre moarte, te doare ca pleaca, dar te consolezi cu gandul ca este in viata si ramane o posibilitate mica, mica de tot sa va mai vedeti.

Decesul cuiva apropiat este insa ceva infiorator, fiindca esti martor cand trupul sau dispare pur si simplu: ori este inghitit de pamant ori de flacarile crematoriului si din tot trupul acela drag ramane o urna cu cenusa.

Uneori la dorinta defunctului, cenusa este raspandita in munti, in paduri de brad sau de fag sau pe mare in locurile care i-au fost dragi.

Pentru un apartinator durerea pierderii cuiva drag este insuportabila, de aceea adresa virtuala care ii aduce usurare este Funerarenicolas.ro.

Pe site-ul acestei firme de pompe funebre apartinatorul intra impovarat si iese fara grija organizarii inmormantarii sau a repatrierii.

Ajunge durerea plecarii, lasa profesionistilor sa se ocupe de procurarea actelor necesare inhumarii, de pregatirea trupului neinsufletit, de manipularea sicriului si de transportul acestuia la capela si la mormant!

Tu trebuie sa te imbraci in negru, sa suni pe rand toti prietenii si toate rudele, fiindca este frumos sa vina si sa isi ia adio de la defunct, daca doresc acest lucru si trebuie sa te intaresti sufleteste si sa ii intaresti pe cei mai slabi din familie!

Nu poti sa conduci in starea de tulburare in care te afli, sa alergi dupa certificatul de deces, sa faci cumparaturi ca si cum nimic nu s-a intamplat!

Ai nevoie de timp, sa accepti ce s-a intamplat si sa decizi incredintarea pregatirilor celei mai bune firme de pompe funebre.

Ca toate sa fie gata la timp, se munceste mult pentru o inmormantare si munca nu este tocmai placuta. Profesionistii sunt obisnuiti cu greul, chiar daca sunt marcati de tristul eveniment.

Ei pregatesc cu maxima grija si respect trupul oricarui decedat.

Mai intai decedatului i se face baie cu substante care curata perfect corpul lipsit de viata. Urmeaza imbalsamarea realizata de catre medic cu simtul raspunderii, sa fie valabila mai multe zile.

Imbracarea este dificila, fiindca trupul este deja inert si greu de aceea numai o echipa cu experienta se poate ocupa de pregatirea decedatului pentru ceremonia finala.

Cand decesul a avut loc pe teritoriul tarii si este transportat pe distante relativ scurte, trupul neinsufletit este asezat intr-un sicriu, iar capacul acestuia poate ramane deschis, sa poata fi vazut de cei care vin la priveghi

Daca discutam de repatriere, regulile se complica pentru protectia decedatului, a apartinatorilor si a tuturor persoanelor care ar veni la priveghi.

Repatrierea se face in doua sicrie: unul de zinc si altul din lemn de esenta tare, care nu se gasesc pe piata, ci se afla in stocul firmelor de servicii funerare specializate in repatrieri si intra in costul total al repatrierii. O firma de pompe funebre care se respecta si care de 15 ani organizeaza repatrieri cunoaste legislatia europeana si o respecta in totalitate ca aducerea in tara a decedatilor sa decurg afara probleme.

Echipa care pregateste repatrierea de la inceput pana la sfarsit stie daca actele defunctului trebuie traduse sau nu si daca actele de la institutiile din tara in care a avut loc decesul se obtin pe loc la ghiseu sau cu programare.

Cunoasterea acestor detalii reduc timpul de asteptare inutila si intarzierile.

Soferii care conduc masina funerara stiu ca nu au voie sa se abata de la ruta precizata in dosarul de repatriere si in acelasi timp sunt foarte empatici cu apartinatorii pe care ii tin la curent cu modul in care decurge calatoria.

Funerarenicolas.ro tine cont de dorinta apartinatorilor si personalizeaza inmormantarile, cand acest lucru este posibil.

Aceasta firma poate repatria decedatii pe cale rutiera sau pe cale aeriana la cererea expresa a apartinatorilor.

Angajatii firmei sunt politicosi, profesionisti, masinile stralucesc de curatenie si sunt igienizate dupa fiecare transport funerar.

La nevoie, se pot selecta temperaturi reduse in locul in care este pus sicriul ca defunctul sa nu aiba de suferit din cauza calatoriei lungi si a caldurii excesive.

Firma de mai sus asigura transportul decedatilor cu masini autorizate oriunde este nevoie, iar acesta este un ajutor de pret, fiindca cine ar mai pune pe masina un sicriu in ziua de astazi, mai ales de la aparitia suspiciunii infectarii cu Covid?

Moartea este un fenomen infricosator pentru cei care raman si carora nu li se va usca usor lacrimile de pe obraji. O vorba inteleapta spune ca a scapat de toate cel care a murit si ca este vai de cei care au ramas.

Consider ca nu se exagereaza deloc, fiindca mortul nu mai raspunde de nimic, ci depinde de apartinatorii sai.

Cu o firma de pompe funebre cu experienta, greutatea familiei indoliate este usurata, fiindca nu mai alearga pentru organizarea inmormantarii, ci are de suportat numai durerea sufleteasca.

Transfera responsabilitatea organizarii tristei ceremonii celor care se pricep, in timp ce tu incerci sa iti vindeci ranile sufletesti si sa iei viata de la capat!

In concluzie, daca ai pierdut pe cineva la fel de drag ca lumina ochilor, cauta cea mai buna firma de pompe funebre care sa ii organizeze inmormantarea, ca tu sa ai timp si sa poti trece peste pierderea uriasa care ti-a bulversat existenta.

