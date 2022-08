Funerare.ro - balsam pentru sufletele apartinatorilor

Demnitatea in fata mortii este a celor care isi accepta cu seninatate sfarsitul, afisand pe chip o impacare deplina cu toate, ca sa nu isi sperie sau intristeze apartinatorii, dar si a apartinatorilor care isi inving durerea supraomeneasca pentru a avea luciditatea organizarii ceremoniei de adio a celor care au murit.

Sunt multe de facut pentru ca decedatul sa plece in calatoria finala: de la intocmirea actelor necesare, pana la pregatirea sa, organizarea ceremoniei si organizarea mesei de pomenire ca semn de multumire pentru cei care au venit sa il conduca pe ultimul drum.

Firmele de pompe funebre au aparut pentru a sustine apartinatorii in aceste momente grele, cand ei trebuie ar fi trebuit sa se imparta: sa alerge si dupa cumparaturi si dupa actele necesare inmormantarii, sa organizeze ceremonia si groapa de veci, dar sa stea si la capela si sa primeasca de la cei care vin la priveghi condoleante si cuvinte de imbarbatare.

Toate acestea erau prea multe pentru o persoana in doliu, asa de vulnerabila, plus ca in noptile acelea ai casei nu dorm, ci le petrec la catafalc.

In orasele mari, nu exista solidaritatea care este la tara intre vecini. Daca moare cineva, nu vine vecinul sa intrebe cu ce poate fi de folos, iar apartinatorul indurerat si speriat sta singur cu mortul in casa pana vin cei de la pompe funebre sa il preia si sa ii acorde ingrijirea necesara. Interventia profesionistilor de la Funerare.ro in acele momente cheie reprezinta un balsam pentru sufletul apartinatorilor.

Masina funerara salvatoare va sosi conform promisiunilor si apartinatorul stie atunci ca nu se va ocupa singur de pregatirea trupului neinsufletit si de organizarea inmormantarii. Multe persoane se afla la prima experienta de acest fel si nu stiu nici cum sa actioneze, nici cum sa se comporte.

Cine nu a mai avut un decedat in familie nu stie ca injectia de imbalsamare a devenit obligatorie si ca pregatirea decedatului se face in sali special amenajate, autorizate pentru servicii funerare. De asemenea, nu se admite transportul decedatului de la capela la cimitir cu un alt mijloc de transport, in afara masinii funerare dotate cu frig, care si ea trebuie sa fie autorizata pentru efectuarea acestui transport special.

In perioada de doliu, cand apartinatorul are impresia ca este cel mai nedreptatit om din univers pentru pierderea sa, are nevoie de minti si maini pricepute care sa actioneze in locul sau si acestea sunt cele de la firma careia i s-au solicitat servicii funerare in tara sau repatriere decedati din spatiul european, in functie de contextul in care a avut loc decesul.

Cum poate fi o firma de pompe funebre cum este Funerare.ro alaturi de apartinatori de la data inregistrarii decesului pana in ziua inmormantarii?

1. Oferindu-le consultanta gratuita si imbarbatare. De cele mai multe ori, cand trece prin momente cumplit de grele, omul are nevoie sa fie inteles si ascultat.

Daca i se raspunde la telefon de indata ca a format numarul si i se ofera garantia ca totul va fi gata la timp si perfect, apartinatorul isi recapata curajul. El stie ca va avea alaturi o echipa de profesionisti cu 15 ani vechime, o echipa care nu a gresit niciodata, de aceea este evaluate cu numar maxim de stele, cu note maxime si cuvinte pline de recunostinta.

2. Punand la dispozitia familiilor indurerate pachete complete de servicii funerare, unele mai ieftine, altele la preturi modice sau mai scumpe ca apartinatorii sa fie multumiti pe deplin. Pe site-ul firmei sunt disponibile 8 pachete funerare si toate (chiar si cele economice) includ eliberarea certificatului de deces si a adeverintei de imbalsamare, transport funerar si sicriu complet echipat cu cruce inscriptionata corect. Aceste facilitati reusesc sa linisteasca familia indurerata care este sigura ca decedatul va primi cele mai bune ingrijiri.

Pachetele mai costisitoare includ si obiectele incluse in traditiile si ritualurile de inmormantare, coroane si aranjamente pentru capacul sicriului din flori naturale, vin, coliva si colaci, batiste si prosoape mari si mici.

3. Ocupandu-se de gasirea unui loc de veci, in cazul in care familia nu are unul. Acesta este vandut sau oferit gratuit, dupa caz.

4. Asigurarea fanfarei, a corului si a preotului, in cazul unei inmormantari pompoase.

5. Punand la punct dosarul pentru obtinerea ajutorului de inmormantare. Apartinatorul are nevoie de bani, dar este traumatizant pentru el sa depuna dosarul, sa stie ca banii aceia vor fi luati pentru ca persoana draga a murit.

6. Organizand parastasul si dand sfaturi in ceea ce priveste configurarea meniului si a pachetelelor cu mancare care vor fi impartite la cimitir.

7, Dandu-si intreaga silinta ca decedatul sa arate decent in sicriu, sa para ca doarme linistit datorita noilor tehnici.

8. Punand la dispozitia familiei servicii partiale pe care apartinatorii sa le combine avantajos.

9. Respectand obiceiurile fiecarei religii legate de inmormantare.

10. Punand la dispozitia apartinatorilor si servicii de incinerare, in cazul in care decedatii sau apartinatorii lor au avut ales incinerarea.

Parcurgand lista informatiilor si listele serviciilor, analizand pozele de pe site cu sicrie elegante, cu lenjeria fina din ele, apartinatorul intelege ca Funerare.ro este aliatul potrivit care il ajuta sa isi conduca mortul pe ultimul drum in conditii de maxima decenta si sa isi indeplineasca in totalitate datoria morala fata de acesta.

Funerare.ro nu este un nume al durerii, ci al compasiunii si implicarii ca inmormantarea sa se decurga conform planificarii riguroase.

Exista multe firme de pompe funebre pe piata, dar cele cu program non-stop, care dovedesc maxima empatie fata de client si cu pachete de servicii complexe si potrivite tuturor posibilitatilor financiare merita promovate.