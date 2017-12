Funeriu a cerut demisia consilierului Melania Vergu

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, i-a cerut, ieri, demisia consilierului Melania Mandas Vergu. Potrivit unor surse ministeriale, demnitarul a anunţat că dacă Melania Vergu nu demisionează, va fi demisă. Consilierul este acuzat că s-ar fi folosit de funcţia sa pentru a-şi realiza, prin firma la care este acţionară, un proiect pe Educaţie din fonduri europene. Proiectul „Practică să înveţi, învaţă să practici”, dezvoltat de Melania Vergu pe baza informaţiilor solicitate în calitate de consilier ministerial, derulează programe de formare profesională în şcolile din România. Deşi aceasta spune că proiectul i-a fost aprobat în 2009, potrivit site-ului Autorităţii pentru Managementul Proiectelor pentru Fonduri Structurale, această lucrare a fost aprobată la 31 ianuarie 2010. În momentul aprobării proiectului, Daniel Funeriu era deja ministrul Educaţiei, iar Melania Mandas Vergu era consiliera acestuia. Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 16.381.211 de lei. Din această sumă, statul român va contribui cu 1.782.002 de lei, în timp ce Uniunea Europeană va suporta restul cheltuielilor în valoare de 12.896.762 de lei. La acestea sume se adaugă contribuţia beneficiarului de 772.567 de lei, dar şi cheltuielile neelegibile de 929.880 de lei.

• PUSĂ SĂ SE CONTROLEZE SINGURĂ • Melania Mandas Vergu a fost avantajată de ministrul Funeriu în derularea proiectului de 4 milioane de euro. Pe 5 mai Daniel Funeriu a nominalizat-o pe consiliera sa în comitetul de monitorizare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), acolo unde Melania Mandas are şi proiectul educaţional în valoare de patru milioane de euro. Pe 1 iunie Mandas Vergu a trimis o adresă prin care îşi anunţa participarea la acest comitet, iar pe 2 iunie conducerea Autorităţii pentru Managementul POSDRU i-a cerut ministrului Funeriu să modifice această nominalizare. Melania Vergu a declarat, ieri, că nu-şi va da demisia şi nici nu ştie despre faptul că ministrul Educaţiei ar fi decis s-o demită. „Nu-mi voi da demisia, pentru că nu am făcut nimic ilegal. Juriştii au confirmat acest lucru. Ministrul Educaţiei poate lua orice decizie doreşte, dar până la această oră nu am fost informată că în Minister ar exista un act prin care aş fi eliberată din funcţie”, a spus Melania Vergu. Ea a precizat că va da în judecată televiziunile şi jurnalele care au relatat despre cazul său, acuzându-le de calomnie, denigrare şi prejudiciu de imagine. „Resping orice acuzaţie adusă de aceşti jurnalişti. Nu am încălcat nicio lege. Rămân în minister, nu pentru că ţin la scaun, ci pentru a dovedi tuturor că am dreptate”, a afirmat Melania Vergu, consilier personal al ministrului Educaţiei din 27 decembrie 2009.