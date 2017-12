Funeriu crede că greva foamei este un protest împotriva arbitrarului

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, crede că învăţătoarea din Caracal a protestat împotriva arbitrarului din vieţile noastre, desconsiderând şi bătându-şi joc astfel de forma extremă de protest pe care femeia, ajunsă la capătul puterilor, a crezut de cuviinţă să şi-o asume! El a declarat, sâmbătă, că se bucură că învăţătoarea Cristina Anghel a luat decizia de a renunţa la greva foamei, şi a explicat că „Ministerul Educaţiei a înţeles de multă vreme semnificaţia gestului doamnei Anghel. Este revolta împotriva arbitrarului din viaţa fiecărui român”. Funeriu a mai afirmat că, în acest moment, este important ca toată lumea să-şi unească forţele pentru ca educaţia românească să facă un pas înainte. \"În acest moment important din punct de vedere simbolic, le întind încă o dată o mână tuturor pentru a face împreună un pas înainte pentru educaţia românească\", a spus Funeriu. Nu mai are sens să ne întrebăm care este pasul, ce înseamnă „înainte” şi cum de mai are acest ministru tupeu să vorbească în public despre sacrificiile altora, căci acesta este omul care „face educaţie” umplând minţile necoapte ale preşcolarilor cu păpuşi handicapate şi bucurându-se de asumarea unei legi care va înmormânta Educaţia fără drept de apel! No comment!

Ministrul Educaţiei a ieşit şi el la rampă, simţind nevoia să dea astfel o replică declaraţiei făcute de învăţătoarea Cristina Anghel, sâmbătă, prin care aceasta anunţa că va renunţa la greva foamei astăzi, când va împlini 70 de zile de protest, precizând că a luat această decizie în urma unei discuţii pe care a avut-o cu Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Ioan. Învăţătoarea din Caracal a precizat că Preasfinţitul Ioan nu i-a cerut în mod expres să renunţe la greva foamei, însă din discuţia cu acesta a înţeles că trebuie să se gândească la starea ei de sănătate. \"Nu mi-a cerut explicit să renunţ la această formă de protest, dar din vorbele dumnealui am înţeles că ar trebui să mă gândesc la starea sănătăţii mele. Acum vreau să mă refac, am nevoie de o perioadă de refacere, dar nu voi ezita niciodată să o iau de la capăt sau să recurg la alte mijloace pentru a îndrepta lucrurile\", a spus Cristina Anghel. De asemenea, învăţătoarea a spus că se simte slăbită şi că are o familie de care vrea să aibă grijă, precizând că \"nu vrea să fie un martir\". Amintim că învăţătoarea Cristina Anghel, din Caracal, a intrat în greva foamei în 26 august, nemulţumită de diminuările salariale din sistemul bugetar, ea informând Direcţia de Sănătate Publică Olt, Serviciul de Ambulanţă Olt, Spitalul Municipal Caracal, Primăria şi unitatea de învăţământ unde predă de demersul său. Învăţătoarea de la Şcoala nr. 2 din Caracal a fost transferată, în 27 septembrie, de la Spitalul Municipal din localitate la Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice \"Profesor Doctor N. Paulescu\" din Capitală, întrucât starea sa de sănătate s-a agravat. În ultimele zile, sute de cadre didactice din mai multe judeţe ale ţării au organizat acţiuni de protest de susţinere a învăţătoarei. De asemenea, cazul a ajuns şi în atenţia unor politicieni, care s-au solidarizat cu învăţătoarea şi au îndemnat-o să renunţe la greva foamei.