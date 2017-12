Funeriu... cu efect întârziat

România este unul din puţinele state care se poate lăuda, an de an, cu zeci de medalii obţinute la competiţiile şcolare internaţionale. Aproape fiecare participare a elevilor români la olimpiadele şi concursurile regionale, europene sau mondiale înseamnă noi medalii câştigate în numele ţării noastre. Şi, totuşi, în ciuda performanţelor deosebite obţinute de elitele şcolii româneşti, privit în ansamblu, sistemul de învăţământ din ţară este la pământ. Da, avem câţiva elevi nu buni, ci foarte buni, dar, per total, în ultimii ani, la examenele naţionale, doar jumătate din candidaţi au reuşit să obţină medii de trecere. Cel mai mare impact negativ asupra Educaţiei a fost constituit de măsurile adoptate în timpul mandatului fostului ministru de resort, Daniel Funeriu. Mai grav este faptul că, deşi portocaliii au plecat de la guvernare în mai 2012, efectele managementului defectuos pe care l-au practicat s-au făcut simţite pe tot parcursul anului 2012. Vorbim, în primul rând, de halul în care a fost adus sistemul din cauza lipsei fondurilor. Mai exact, portocaliii au tăiat tot ce se putea tăia: salariile profesorilor, banii pentru repararea şi reabilitarea unităţilor de învăţământ, banii pentru noi investiţii în structurile şcolare, banii pentru dotările acestora etc. Aşa se face că elevii au ajuns să înveţe în şcoli care stau să se dărâme (mai ales în mediul rural - în oraşe investiţiile au continuat să se facă, dar pe banii părinţilor), folosind dotări învechite şi având profesori demotivaţi.

CLASA ZERO, DEZASTRU PENTRU ŞCOLI Pe lângă subfinanţare, o altă măsură care a dus la bulversarea sistemului de învăţământ a constituit-o transformarea grupei pregătitoare de la grădiniţe în clasă pregătitoare şi mutarea acesteia la şcolile gimnaziale, măsură care a intrat în vigoare începând cu acest an şcolar. Ce a însemnat, mai exact, schimbarea propusă de Funeriu? În primul rând, calvarul găsirii spaţiului necesar în şcoli pentru amenajarea acestor noi clase. Aşa se face că, în multe unităţi de învăţământ, directorii s-au văzut nevoiţi să desfiinţeze laboratoare, săli de sport sau chiar cancelarii pentru a face loc clasei zero. Ca urmare a harababurii produse de noua clasă, guvernanţii USL au cerut părinţilor şi cadrelor didactice să-şi spună părerea cu privire la această măsură, urmând ca, pe baza acestui sondaj, anul viitor, să se ia o decizie în ceea ce priveşte păstrarea clasei zero în formatul actual, sau înapoierea acesteia la grădiniţe.

SARCINA USL: CORECTAREA GREŞELILOR O altă noutate pentru Educaţie, propusă în 2012 de guvernanţii USL, o constituie introducerea Bacalaureatului profesional. „Pentru cei care merg pe piaţa muncii, am decis să gândim o formulă prin care să finalizeze liceul şi să se angajeze. Să îi adăugăm Bac-ului o componentă care nu dă drept de acces în învăţământul superior, dar dă drept de angajare pe piaţa muncii. Angajatorii sunt reticenţi să îi angajeze pe cei care termină liceul dar nu au luat Bac-ul, motiv pentru care, în ciuda obţinerii certificatului de competenţă, mulţi absolvenţi sunt şomeri”, afirma, în septembrie, ministrul de la acea vreme al Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Ea preciza că Bac-ul profesional va rămâne la opţiunea elevilor şi a părinţilor. Pentru anul viitor, la capitolul Educaţie, programul de guvernare al Cabinetului Ponta îşi propune creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ, asigurarea politicilor de echitate socială, asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, dar şi deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către mediul social, economic şi cultural. Cu alte cuvinte, se vor lua măsuri pentru a se corecta hibele Educaţiei de care Funeriu s-a plâns, dar nu a făcut nimic pentru a le îndrepta, ci dimpotrivă. În şedinţa de ieri a Guvernului, premierul Victor Ponta le-a cerut responsabililor din Educaţie să anunţe în timp util orice modificare a sistemului, astfel încât nici profesorii, nici părinţii, dar nici elevii să nu mai fie luaţi prin surprindere.