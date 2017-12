Funeriu, depăşit de situaţia din Educaţie

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a demonstrat, încă o dată, că nu ştie nimic despre sistemul de învăţământ românesc. Demnitarul a declarat, la un post public de televiziune, că în România raportul dintre numărul de profesori, pe de o parte, şi numărul de elevi şi programa şcolară pe de altă parte este „coerent”, şi susţine că nu are semnale că ar exista un deficit de cadre în mediul rural. Daniel Funeriu a spus că, de când el este ministru, au fost desfiinţate aproximativ 15.000 de posturi din învăţământ, însă niciun post de titular, fiind vorba doar despre personal auxiliar, cadre necalificate şi pensionari. „Astăzi, în România avem 60% mai puţini necalificaţi care dau ore în învăţământul preuniversitar, 53% mai puţini pensionari”, a declarat ministrul Educaţiei. Ceea ce demnitarul se pare că nu ştie este faptul că multe cadre didactice care obţin note mari la examenele de titularizare refuză o catedră de titular în mediul rural (pentru că nu li se decontează naveta şi nu-şi permit să plătească abonamentul din salarii) şi aleg un post de suplinitor (calificat sau necalificat) mai aproape de casă. Ministrul a mai arătat că numărul de cadre didactice din sistem ţine de doi parametri: numărul elevilor şi programa şcolară. „Având în vedere numărul de elevi şi programa, numărul de dascăli la ora actuală este coerent”, a ţinut să precizeze demnitarul. Întrebat dacă există o lipsă de profesori în mediul rural, Funeriu a negat. „Nu am semnale din sistem. Mediul rural nu este atât de atractiv pentru cadrele didactice, dar există o serie de mecanisme care încearcă să corecteze. Nu am semnale că ar fi o lipsă de personal didactic în sistem”, a explicat el. Mai exact, în loc de cadre didactice titulare, în mediul rural fie sunt angajaţi suplinitori, fie sunt păstrate cadrele didactice care ar fi trebuit să iasă la pensie. În aceste condiţii, calitatea actului educaţional din mediul rural scade, de la an la an. Însă acest lucru nu-l îngrijorează pe ministrul Educaţiei.