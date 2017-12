Funeriu generează un nou haos în Educaţie

„Un nebun aruncă o piatră şi zece cuminţi se chinuie să o scoată”, aşa sună o vorbă veche din bătrâni care descrie cel mai bine situaţia în care s-a ajuns, în prezent, în România, din cauza legilor pe genunchi adoptate de guvernanţii portocalii. Pentru că multe din actele normative adoptate pe vremea Guvernului Boc au fost realizate fără o analiză a situaţiei din teren, intrarea lor în vigoare a dat cu totul peste cap sectoarele pe care acestea le reglementau. Un exemplu concret în acest sens îl constituie mult discutata şi controversata clasă pregătitoare, cunoscută românilor sub denumirea de „clasa zero”, a cărei transferare la şcolile gimnaziale a însemnat desfiinţarea unui număr semnificativ de laboratoare, cancelarii, săli de sport etc. În acelaşi timp, pentru că s-au trezit cu spaţiu suplimentar, la nivelul grădiniţelor au fost înfiinţate mai multe grupe mici. De exemplu, la nivelul judeţului Constanţa, anul trecut, 4.600 de copii au ieşit din învăţământul preşcolar, fiind încadraţi în cel primar (înscrişi în clasa zero). Numărul total de locuri în grădiniţele constănţene este de 19.500, potrivit reprezentanţilor Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. Prin urmare, deşi cea mai logică măsură care poate fi luată (şi care e acceptată atât de părinţi, cât şi de majoritatea cadrelor didactice şi de guvernanţi) este revenirea claselor pregătitoare la grădiniţe, punerea în aplicare este mai dificilă. Fostul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că revenirea clasei pregătitoare la grădiniţă depinde, înainte de toate, de numărul locurilor din unităţile de învăţământ preşcolar şi, implicit, de posibilitatea ca acestea să cuprindă toţi copiii. Ea a afirmat că mutarea aşa-numitei clase zero de la grădiniţă la şcoală, în anul şcolar 2012-2013, a fost o greşeală şi că în vara anului trecut, când ea era ministru al Educaţiei, „nu mai era cale de întoarcere”, întrucât copiii erau deja înscrişi.