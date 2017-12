Funeriu omoară mişcarea studenţească

Liderul Tineretului Social Democrat (TSD), deputatul Nicolae Bănicioiu, a declarat că prin noua Lege a Educaţiei potrivit căreia studenţii nu mai au reprezentanţi în senatele universităţilor se va înregistra, la sfârşitul acestui an, „moartea mişcării studenţeşti” cauzată de ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu. „Noi ne-am opus şi în Parlament şi i-am adresat domnului Funeriu mai multe scrisori şi proteste publice pe care nu le-a luat în seamă, dar ceea ce vreau să subliniez este că atunci când tinerii au ieşit în stradă pe 21 decembrie \'89 la Bucureşti, ulterior şi în toată ţara, una dintre primele zece doleanţe ale acestora era reprezentarea studenţilor în senate şi consiliile profesorale, ceea ce s-a realizat la începutul anilor \'90”, a spus Bănicioiu. Liderul TSD a afirmat că, prin faptul că studenţii sunt eliminaţi din forurile de decizie, premierul Emil Boc şi ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, permit „o reîntoarcere la perioada de dinainte de \'89”. El a adăugat că TSD va susţine orice formă de manifestare a studenţilor care îşi vor cere drepturile. „Protestăm şi faţă de reducerea subvenţiilor pentru cazare la studenţi. Practic, totul are ca scop eliminarea oricărei forme de reprezentare a studenţilor. Nemaifiind finanţaţi, nemaiexistând reprezentanţi în forurile facultăţilor, practic nu vor mai exista sindicate studenţeşti. O să asistăm, la sfârşitul acestui an, la moartea mişcării studenţeşti din România, cauzată de domnul Funeriu”, a concluzionat preşedintele TSD.