Funeriu prevăzuse burse pentru copii ai căror părinţi au vile la Izvorani

Ministrul Ecaterina Andronescu a declarat, ieri, că bursele pentru şcolile profesionale vor fi acordate după modificarea Legii educaţiei, deoarece, potrivit prevederilor actuale, statul subvenţionează toate costurile aferente frecventării liceului şi pentru elevii din rural. Conform legii în vigoare, statul subvenţionează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale. \"Nu putem subvenţiona costurile aferente frecventării liceului pentru elevii ai căror părinţi au vile la Izvorani, chiar dacă aceste case sunt în mediul rural. În acest context, vom elabora, săptămâna viitoare, o ordonanţă de urgenţă, prin care vom impune un anumit plafon pentru acordarea subvenţiei\", a explicat Andronescu. Potrivit ministrului, în învăţământul profesional sunt aproape 12.000 de elevi, care învaţă în 473 de unităţi. Declaraţiile Ecaterinei Andronescu vin după ce consilierul prezidenţial Daniel Funeriu i-a cerut premierului Victor Ponta ca Guvernul să adopte urgent HG în vederea alocării burselor pentru elevii din învăţământul profesional, în bugetul pe 2012 fiind prevăzute de Guvernul Boc 176 de milioane de lei pentru plata acestora. La declaraţiile lui Funeriu a reacţionat şi ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, şi el fost ministru al Educaţiei. \"Declaraţia fostului ministru Daniel Funeriu la comanda preşedintelui Traian Băsescu mă face să cred că domnul consilier prezidenţial este total rupt de realitate. Declaraţiile domniei sale sunt o dovada în plus că habar nu are ce conţine Legea Educaţiei Naţionale şi mai grav, cred că nici nu-şi mai aduce aminte cum a condus Ministerul Educaţiei sub tutela preşedintelui Băsescu. L-am auzit declarând, într-un mod halucinant, cum că nu s-ar dori aprobarea hotărârii de Guvern vis-a-vis de învăţământul profesional. Doresc să îi reamintesc, cu profund respect, că această hotărâre de Guvern trebuia aprobată până în august 2011, iar potrivit Legii Educaţiei angajată de Guvernul Boc, era nevoie ca toţi elevii din mediul rural să beneficieze de burse de studii. Guvernul Boc fiind incapabil să aprobe această hotărâre în timpul limită, domnul Funeriu a trimis un ordin de ministru prin ianuarie însă chiar şi aşa hotărârea de Guvern s-a lăsat aşteptată\", a spus Pop. Potrivit lui Liviu Pop, motivul pentru care nu se poate aproba respectiva hotărâre de Guvern este \"foarte simplu şi logic\": Legea Educaţiei nu permite acest lucru, argument în plus pentru modificarea actualei Legi după care funcţionează învăţământul românesc\".