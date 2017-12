Funeriu propune Guvernului sistarea finanţării de la stat pentru trei academii, între care şi AOSR

Ministrul Educaţiei Daniel Funeriu propune Guvernului sistarea finanţării de la buget pentru trei instituţii înfiinţate după 1990, respectiv Academia Oamenilor de Ştiinţă (AOSR), Academia de Ştiinţe Medicale şi Academia de Ştiinţe Tehnice, acestea urmând \"să trăiască\" exclusiv din venituri proprii. Ministerul Educaţiei a arătat, ieri, că cele trei academii sunt finanţate anual de la bugetul de stat cu 16,5 milioane de lei, suma fiind este echivalentă celei alocate de MECTS, în anul 2010, pentru asigurarea rechizitelor şcolare pentru 670.000 de copii. Comunitatea academică din România - inclusiv Academia Română, forul suprem de consacrare ştiinţifică în ţara noastră - a ridicat de-a lungul timpului mai multe semne de întrebare asupra producţiei ştiinţifice a celor trei academii, susţin reprezentanţii Ministerului Educaţiei în comunicatul citat. \"Propunerea domnului ministru Daniel Petru Funeriu duce la armonizarea situaţiei din România cu uzanţele europene în domeniu\", a precizat sursa citată. AOSR este un for naţional înfiinţat în 1936 şi condus în prezent de Vasile Cândea, generalul în rezervă şi profesorul universitar doctor. AOSR nu are nicio legătură cu Academia Română, cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală din ţară. AOSR este continuatorul şi unicul legatar al Academiei de Ştiinţe din România (1936 - 1948) şi al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.1012/30 mai 1956 şi care, în 1996, şi-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România. AOSR are în componenţă 13 secţii ştiinţifice şi filiale la Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Piatra Neamţ, Târgovişte şi Timişoara. Totodată, AOSR are în subordine mai multe institute şi centre de cercetare, o editură şi mai multe publicaţii.