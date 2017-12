Funeriu, rupt de realitate

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, ieri, că una dintre cele mai importante consecinţe ale introducerii clasei pregătitoare în acest an este faptul că 20.000 de copii care nu ar fi beneficiat altfel de şcolarizare vor merge la şcoală. Dovedind faptul că nu s-a documentat deloc în ceea ce priveşte realitatea din sistemul de învăţământ şi că habar nu are ce anume făceau copiii până acum, în grupele pregătitoare, Funeriu a declarat că existenţa clasei pregătitoare va avea rolul unei perioade de tranziţie între grădiniţă şi clasa întâi. Adică, va fi exact ceea ce era şi până acum grupa pregătitoare din cadrul grădiniţelor, unde copiii învăţau diferite lucruri care îi ajutau să se acomodeze mai uşor cu statutul de şcolar. În ceea ce priveşte cei 20.000 de copii care vor intra la clasa zero, dar nu s-ar fi dus la grădiniţă, ministrul Educaţiei nu a precizat de unde provin ei şi de ce nu ar fi beneficiat de şcolarizare, ceea ce ridică un mare semn de întrebare în ceea ce priveşte respectivele date. Dacă în privinţa obligativităţii frecventării cursurilor clasei zero, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au fost cât se poate de clari, niciun copil nemaiputându-se înscrie în clasa I fără a parcurge clasa pregătitoare, referitor la modul în care cursurile respective vor fi organizate, lucrurile încă nu sunt puse la punct. Orele pregătitoare se vor ţine fie în incinta şcolilor generale, fie în cea a grădiniţelor, în funcţie de spaţiul de care dispun unităţile în cauză. Nici în ceea ce priveşte cadrul didactic care se va ocupa de pregătirea viitorilor elevi lucrurile nu sunt clare: orele vor putea intra atât în atribuţiile institutorilor de la ciclul primar, cât şi ale educatorilor de la grădiniţe.