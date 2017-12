Funeriu scurtează vacanţa de vară!

Dorinţa ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, de a modifica structura anului şcolar este pe cale să devină realitate. Demnitarul a anunţat, ieri, că anul şcolar 2011-2012 va continua să fie organizat pe semestre, primul urmând să înceapă luni, 12 septembrie, şi să se încheie pe 23 decembrie 2011. Daniel Funeriu a precizat că modificările aduse sunt legate de perioada vacanţelor. Astfel, vacanţa de iarnă va fi mai lungă cu o săptămână decât în mod obişnuit. „Vacanţa de iarnă prelungită cu o săptămână va duce la scăderea absenteismului. Sunt zone în care copiii nu pot ajunge la şcoală în zilele grele de iarnă şi tot iarna mulţi dintre copii se îmbolnăvesc şi lipsesc, ori prelungirea vacanţei ajută aici”, a explicat el. Pentru ca săptămâna în plus din vacanţa de iarnă să ducă, într-adevăr, la scăderea absenteismului, Funeriu va trebui să stabilească şi calendarul fenomenelor meteorologice, astfel încât să nu fie ninsori abundente în sezonul rece decât în săptămânile de vacanţă. În plus, copiii vor trebui instruiţi în aşa fel încât să contracteze virusul gripal numai pe perioada vacanţei.

TURISM DISTRUS. O altă noutate faţă de anul acesta este şi dispariţia vacanţei din luna februarie şi faptul că vacanţa de primăvară este de două săptămâni. „Semestrul al II-lea va începe pe 16 ianuarie şi se va finaliza vineri, 6 aprilie, iar vacanţa de primăvară începe pe 7 aprilie şi va dura până pe 22 aprilie 2012”, a adăugat ministrul. Semestrul al II-lea va continua după vacanţă, până pe 22 iunie, iar vacanţa de vară este programată în intervalul 23 iunie - 9 septembrie. Reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism şi-au exprimat deja dezacordul faţă de modificările aduse anului şcolar, afirmând că micşorarea vacanţei de vară va duce la distrugerea turismului românesc. Ministrul Funeriu a spus că modificările aduse calendarului şcolar au fost decise „după mai multe consultări cu elevii, cu parlamentarii, dar şi cu sindicatele”.

Rămâne cu 11 clase

Ministerul Educaţiei continuă să fie condus de un ministru care are recunoscute doar 11 clase. Funeriu a declarat, ieri, că nu şi-a echivalat studiile pentru că funcţia pe care o ocupă şi activităţile pe care le desfăşoară nu necesită acest lucru, apreciind ca nefiresc faptul ca, din funcţia pe care o ocupă, să ceară subordonaţilor să-i echivaleze studiile. „Nu mi-am echivalat studiile. Există şi un motiv. Am plecat din ţară la finalul clasei a XI-a. Mi-am terminat bacalaureatul la Strasbourg, în Franţa, masterul la o universitate din Franţa, şi doctoratul tot în Franţa. Dacă aş dori un post în sistemul universitar, în care se cere echivalarea studiilor, să zicem de profesor universitar, atunci în mod evident ar trebui să am echivalate o serie de acte şi atunci intrăm pe o altă procedură”, a continuat Funeriu. Cu alte cuvinte, în viziunea ministrului Educaţiei, pentru funcţia pe care o ocupă în prezent nu este necesar să aibă nici măcar Bacalaureatul, fără să mai vorbim de studii superioare.