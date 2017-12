Funeriu se îmbată cu apă rece

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, refuză, cu încăpăţânare, să vadă efectele negative pe care reforma ce-i poartă numele le are asupra sistemului de învăţământ din România. Mai grav, el continuă să laude măsuri care, în realitate, vor duce la prăbuşirea sistemului. Demnitarul a precizat că introducerea, începând cu acest an, a costului standard per elev reprezintă un pas uriaş spre echitate, pentru că o şcoală dintr-o comună bogată şi una dintr-o localitate săracă vor primi aceleaşi fonduri pentru salarii şi alte cheltuieli dacă au acelaşi număr de elevi. Din păcate, în realitate, unităţile de învăţământ nu vor avea decât de suferit după introducerea acestei măsuri. În primul rând, având în vedere faptul că directorii şcolilor şi liceelor sunt numiţi politic, fără să conteze competenţele profesionale şi că, majoritatea nu sunt formaţi ca manageri, este uşor să ne imaginăm că banii alocaţi nu vor putea fi gestionaţi corespunzător. În al doilea rând, pentru ca o unitate de învăţământ să beneficieze de fonduri mari, este nevoie de un număr mare de elevi. Acest lucru înseamnă că multe laboratoare vor fi desfiinţate pentru a fi transformate în săli de clasă, iar numărul elevilor dintr-o clasă va fi mărit până la refuz. Toate aceste măsuri vor duce, inevitabil, la scăderea calităţii actului educaţional, ceea ce va accentua prăbuşirea sistemului de învăţământ românesc.