Funeriu se îmbată cu apă rece

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, este de părere că „nu e rău ca un tânăr să plece din ţară, dar important este să se şi întoarcă”. „Şi eu am fost plecat mai bine de 20 de ani, dar iată că am decis să mă întorc. Am considerat că, aşa cum a fost România, ea mi-a oferit ceva, iar acum este rândul nostru să-i oferim ceva”, a mai spus ministrul Educaţiei. În condiţiile în care sunt sute de tineri români care au studiat în străinătate şi s-au întors în ţară doar pentru a îngroşa numărul şomerilor, este evident că, încă o dată, Daniel Funeriu vorbeşte în necunoştinţă de cauză. În lipsa unor oportunităţi viabile pentru tinerii absolvenţi, din ţară sau din străinătate, nu numai că tinerii care studiază în străinătate nu se vor mai întoarce, dar şi cei care îşi fac studiile în ţară vor căuta o posibilitate pentru a pleca peste hotare.