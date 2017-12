Furaje mai scumpe, carne mai scumpă

Creşterea preţului furajelor va duce la majorarea costului per kg pentru carne. Scumpirea furajelor are ca posibile cauze criza grâului rusesc şi o recoltă mai mică de cereale anul acesta, pe plan intern. Însă argumentul producţiei slabe interne este atacat de preşedintele Patronatului Crescătorilor şi Exportatorilor de Ovine din România, Mihai Dumitriu. “Există multă lăcomie şi prostie. E criză şi ţie îţi arde de majorarea preţurilor, bazându-te pe zvonuri. Cu furajele n-ar trebui să fie o problemă pentru că, prin deteriorarea grâului pentru panificaţie, a crescut cu 20% cantitatea celui furajer. Este o joacă periculoasă de-a bursa de valori, care va avea repercusiuni tot asupra producătorilor, influenţaţi negativ de anumite cercuri sindicale şi politice. Exagerează toţi cei care, într-un domeniu sau altul, ne pot şantaja”, a declarat Dumitriu pentru „Telegraf”. Crescătorii de porci susţin că vor fi nevoiţi să mărească preţurile pentru a putea să-şi acopere cheltuielile. “Preţul furajelor a crescut cu 23% faţă de luna iunie a anului curent. Aşa că, oamenii vor lucra în pierdere o vreme, până când vor trebui să crească preţurile până la nivelul pe care îl va permite piaţa”, a explicat, pentru “Telegraf”, directorul executiv al Patronatului Român al Cărnii de Porc, Stanca Tudor. Creşterea preţului la cereale nu-i afectează deocamdată pe producătorii de carne de pasăre, care spun că porumbul reprezintă 65% din hrana păsărilor, iar producţia va fi bună anul acesta. „Noi încă folosim porumb de anul trecut, iar anul acesta toate estimările indică o recoltă foarte mare\", a precizat directorul executiv al Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, Aurel Damian. 15-20% din suprafaţa cultivată cu grâu (2,4 milioane de hectare) a fost afectată de inundaţiile din acest an, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Preţul cerealelor a crescut în toată Europa, iar o eventuală majorare a preţului la alimente va fi de 5-7%, a spus secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Rădulescu.