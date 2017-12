Furt de apă potabilă

Reprezentanţii Corpului de control din cadrul RAJA SA, aflaţi în timpul unor verificări de rutină în centrul oraşului, au debranşat, ieri, de la reţeaua de apă, o clădire situată pe strada George Enescu, la nr. 50. Potrivit purtătorului de cuvînt al RAJA, Irina Oprea, în ciuda controalelor şi sancţiunilor mai mult decît usturătoare, care uneori ajung chiar şi la zeci de mii de lei, precum şi a plîngerilor penale înaintate de societatea de furnizare a apei către instituţiile competente, unii constănţeni continuă, prin diverse metode, să se sustragă de la plata apei potabile. Un exemplu de acest gen este cel descoperit ieri, în zona centrală a oraşului Constanţa. „În jurul orei 10.30, reprezentanţii Corpului de Control se aflau într-o campanie de verificare a abonaţilor din zona centrală a oraşului, de pe strada George Enescu. Aproape de intersecţia cu bulevardul Mamaia, la numărul 50, s-a ridicat un bloc cu demisol, parter şi şase etaje. Clădirea nou construită, conform plăcuţei afişate cu autorizaţia de construcţie, aparţine firmei Imperial Group SRL. Ajunsă în faţa imobilului, echipa de control a solicitat muncitorilor de pe şantier să prezinte contractul de prestări servicii de furnizare apă potabilă şi canalizare încheiat cu RAJA. Surpriză! Luaţi la întrebări, cei aflaţi la faţa locului au început să dea din colţ în colţ. În urma verificărilor efectuate în baza de date a societăţii, s-a stabilit că pentru imobilul ridicat pe strada George Enescu nr. 50 nu există avize şi nici contract cu RAJA”, a declarat Irina Oprea. Pentru că nu exista un contract cu RAJA, o echipă de lucru a societăţii de furnizare a apei a trecut la debranşarea imobilului, sub privirile fără replică ale reprezentanţilor Imperial Group SRL. Irina Oprea a precizat că la faţa locului şi-a făcut apariţia Muşu Adam, care a declarat că este fiul proprietarului clădirii. „Pus în faţa echipelor de control, Muşu Adam a recunoscut că pentru imobilul aflat în construcţie nu există contract încheiat cu RAJA Constanţa pentru furnizarea apei potabile. În plus, Muşu Adam a recunoscut că lucrarea de branşare s-a făcut în regie proprie, fără a avea avizele necesare eliberate de RAJA. Toate aceste declaraţii au fost consemnate şi în procesul verbal de constatare încheiat de către reprezentanţii RAJA. În aceste condiţii, echipele SC RAJA SA Constanţa au desfiinţat, din stradă, branşamentul ilegal prin intermediul căruia se fura apa potabilă. În plus, pentru că reprezentanţii societăţii Imperial Group SRL au intervenit pe reţeaua de alimentare cu apă fără avizul RAJA, dar şi pentru faptul că cu bună ştiinţă au furat, practic, apă potabilă, aceştia se vor alege cu plîngeri penale pentru furt şi înşelăciune, conform Codului penal”, a mai spus purtătorul de cuvînt al RAJA.