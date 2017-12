Furt de... căldură

O simplă operaţiune de contorizare a unui imobil s-a transformat, ieri, într-un adevărat spectacol, din cauza locatarilor care au permis accesul echipelor RADET Constanţa la branşamentul de pe domeniul public numai după intervenţia poliţiştilor. Angajaţii RADET au încercat să monteze contorul care să măsoare consumul de energie termică încă de săptămâna trecută, însă s-au lovit de refuzul categoric al locatarilor imobilului situat pe strada Lahovari, nr. 60. Prin urmare, ieri, reprezentanţii RADET au revenit la respectivul imobil, însoţiţi de poliţişti, care au cerut eliberarea domeniului public, pentru a permite contorizarea corectă şi legală pentru consumul de încălzire şi apă caldă de consum. După multe ţipete şi isterii gratuite, locatarii imobilului au eliberat trotuarul pe care se afla căminul branşamentului. „Până la montarea contorului, familia Chirea Bica (locatară a imobilului - n.r.), care are în alcătuire trei membri, plătea în sistem pauşal atât căldura cât şi apa caldă de consum. Mai exact, încălzirea era plătită în funcţie de suprafaţa radiantă (suprafaţa pe care radiază căldura furnizată de un calorifer) declarată. În ceea ce priveşte apa caldă, plata se face în funcţie de numărul de persoane care locuiesc în imobil (în acest caz este vorba de trei locatari declaraţi, locatari care alcătuiesc familia Bica). RADET are stabilit un consum mediu de apă caldă per persoană, care stă la baza calculării facturilor”, a declarat directorul de producţie al RADET, Liviu Popa.

CONSUMAU MAI MULT DECÂT PLĂTEAU Vecinii au povestit reprezentanţilor RADET că locatarii imobilului foloseau apa caldă pentru a-şi spăla covoarele, dar şi pentru a spăla trotuarul şi pentru a topi zăpada de pe trotuar. „În lumina acestor informaţii, este de înţeles de ce familia nu voia montarea contorului la branşament, consumul înregistrat urmând să fie mai mare decât până acum dacă vor continua cu aceste practici”, a spus Popa. El a adăugat că, în evidenţele RADET, imobilul figurează cu o suprafaţă radiantă exagerat de mică, de numai 3,84 de metri pătraţi, în condiţiile în care, la un apartament cu două camere, cu două calorifere, suprafaţa radiantă este de aproape 11 metri pătraţi. „Din acest motiv am solicitat inventarierea instalaţiei, pentru a vedea dacă datele pe care le deţinem corespund cu realitatea”, a precizat Popa. În urma verificării realizate tot ieri, de angajaţii RADET, s-a constatat că, în realitate, suprafaţa radiantă a imobilului este de 17,04 metri pătraţi, adică de 4,4 ori mai mare decât ce au declarat locatarii. Ca urmare a acestei descoperiri, cei de la RADET au recalculat consumul imobilului pe ultimii trei ani, familia Chirea Bica urmând să plătească căldura consumată în plus faţă de ce a declarat.