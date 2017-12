Furt de căldură plătit de vecini

Suspiciunile locatarilor imobilului din strada Arhiepiscopiei, numărul 2 Bis (în zona peninsulară), care au reclamat la RADET Constanţa că unul dintre vecinii lor ar fura căldură, s-au adeverit, ieri, după un control realizat de lucrătorii furnizorului de energie termică. Imobilul, aparţinând RAEDPP, are şase apartamente, dintre care doar două sunt racordate la reţeaua de termoficare a RADET, restul încălzindu-se cu ajutorul sobelor. Cei doi chiriaşi ai RAEDPP-ului care au contracte pentru furnizarea de agent termic au intrat la bănuieli după ce au primit facturile la încălzire. „Ne aşteptam să fie o creştere, în condiţiile în care statul nu mai acordă subvenţii pentru încălzire, dar nu ca facturile să ajungă la 1.200 - 1.541 de lei. Am decis să măsurăm iar suprafaţa apartamentelor şi am luat legătura şi cu vecinii pentru a vedea ce se întâmplă”, a spus unul dintre locatarii care beneficiază de căldură în mod legal de la RADET, Şerban Liviu. Pentru a scăpa de îndoieli, cei doi locatari au apelat la angajaţii RADET. O echipă a furnizorului de termoficare, însoţită de reprezentanţii proprietarului imobilului, RAEDPP, s-a deplasat încă de joi la imobilul cu pricina pentru a efectua un control la toate apartamentele şi a descoperi dacă există, într-adevăr, un furt de căldură.

ACCES INTERZIS Majoritatea chiriaşilor au permis accesul echipelor RADET în locuinţe pentru a verifica dacă au sau nu montate, ilegal, calorifere, însă uşa apartamentului lui Ion Scarlat, bănuit că s-ar fi branşat ilegal la sistemul de termoficare, a rămas închisă, în ciuda faptului că lucrătorii RADET aveau informaţii potrivit cărora acesta era acasă. Reprezentanţii RAEDPP au lăsat o somaţie în uşa apartamentului, potrivit căreia echipele urmau să se întoarcă şi vineri, însoţite de poliţie. Somaţia şi-a făcut efectul, echipelor RADET fiindu-le permis accesul, vineri, în apartamentul chiriaşului Ion Scarlat. „Suspiciunile au fost întemeiate, în locuinţă fiind descoperite două calorifere, unul într-o cameră şi unul în baie. Conductele de termoficare treceau oricum prin apartamentul lui, la acestea racordând, ilegal, cele două calorifere. Cel mai probabil, branşamentul a fost montat înainte de începerea furnizării căldurii către populaţie”, a declarat directorul de producţie al RADET, Liviu Popa.

REGULARIZAREA CONSUMULUI Pentru că debitul este contorizat la branşamentul de la intrarea în imobil, consumul fiind împărţit la cele două apartamente racordate legal în funcţie de suprafaţă, pentru căldura de care beneficia Ion Scarlat plăteau ceilalţi doi chiriaşi, motiv pentru care valoarea facturilor era atât de mare. Chiriaşul prins cu branşamente ilegale a declarat că a depus o cerere către RAEDPP, pe 30 ianuarie, prin care solicita branşarea la reţeaua publică de termoficare. „Din păcate, chiriaşul a procedat invers faţă de cum prevăd actele normative în vigoare. Întâi trebuia depusă cererea, după care, cu acordul RAEDPPP, trebuia să vină la noi să încheie contractul, apoi îşi monta caloriferele. El întâi a montat caloriferele şi apoi a făcut cererea, în acest timp vecinii plătind pentru consumul lui. Vom aştepta să intre în legalitate, după care se va face regularizarea consumului în aşa fel încât vecinii să-şi recupereze banii plătiţi în plus”, a mai spus Liviu Popa.