Furt filmat

Poliţişti constănţeni încearcă să dea de urma unui tânăr care, la începutul acestei săptămâni, a jefuit o angajată a Casei Judeţeane de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa. Pe camerele de supraveghere ale instituţiei se observă cum un bărbat, cu o vârstă cuprinsă între 25-30 de ani, intră în sediul CJAS cu mai multe foi în mână dând impresia că trebuie să rezolve treburi importante, urcă la etajul unu şi studiază terenul în timp ce se plimbă pe hol. La un moment dat, observă că dintr-un birou ies două persoane, aşteaptă câteva secunde, după care bate la uşă şi intră. După ce pune mâna pe pradă, bărbatul pleacă liniştit, ca şi cum şi-ar fi rezolvat problemele. „Am ieşit puţin din biroul meu şi m-am dus în cel alăturat. Totul a durat maxim 30 de secunde. Când am revenit, am observat că nu mai am portofelul. În el aveam toate actele, cardul bancar, 500 de dolari şi 500 de lei. Am văzut imaginile cu individul care pare a fi specialist în aşa ceva. Când am sunat să îmi anulez cardul am aflat de la cei de la bancă că cineva încercase să scoată bani de la un bancomat însă nu a reuşit”, a declarat Lămâiţa Antohi, purtătoarea de cuvânt a CJAS Constanţa. Se pare că nu este prima dată când bărbatul acţionează în această instituţie. În luna decembrie, tot înainte de sărbători, unei alte angajate i-au dispărut banii, iar pe camerele de supraveghere era tot acest bărbat. Oamenii legii au intrat în posesia imaginilor surprinse de camerele de supraveghere şi încearcă să dea de urma hoţului.