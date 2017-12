Furt pe platourile de filmare

Computere şi fotografii folosite în producţia celei mai recente pelicule din seria Indiana Jones, regizată de Steven Spielberg, ce va avea premiera în 2008, au fost furate. Studioul DreamWorks Pictures SKG, al cărui co-fondator este Steven Spielberg, a cerut poliţiştilor să deschidă o anchetă. Compania de producţie se declară îngrijorată că hoţii ar putea încerca să vîndă materialele. “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, al patrulea film din franciză, va fi lansat în vara următoare, la 19 ani de la ultima peliculă din serie. Harrison Ford se întoarce în rolul care l-a consacrat şi va juca alături de actriţa australiană Cate Blanchett şi de actorul în ascensiune Shia LaBeouf.

În ultima vreme, vedetele holywoodiene par a fi vizate de hoţi. Săptămîna trecută, hoţi din Argentina au furat un computer ce aparţinea regizorului american Francis Ford Coppola, pe care se afla scenariul pentru viitorul său film, “Tetro”.