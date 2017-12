Furt rudimentar, dar eficient, la Omniasig

UN MINUS DE ÎNCREDERE Scandalul poliţelor false emise de Omniasig, al treilea în nici două luni, după arestările de la Carpatica şi punerea liderului pieţei, Astra, sub administrare specială, dă încă o lovitură puternică de imagine segmentului asigurătorilor, apreciază preşedintele asociaţiei brokerilor, Bogdan Andriescu. Staţi liniştit, domnu’ Andriescu, piaţa asigurărilor nu avea o imagine atât de bună încât demascarea fraudelor şi hoţiei să poată strica ceva. Acţiunile de acum ale anchetatorilor (DNA, Parchet, Poliţie, ASF etc.) nu fac decât să ne confirme ce-am aflat de multă vreme, în timp ce aşteptam luni în şir să primim despăgubiri pe diverse poliţe, şi anume că asigurătorii sunt chiar mai răi decât bancherii (da, asta sper să fie înţeleasă ca o mare jignire, pentru că ăsta a fost scopul). Comentând problemele Omniasig, unde directorul general, Mihai Tecău, şi alţi peste 40 de executivi au fost luaţi pe sus de mascaţi şi duşi la audieri, fiind acuzaţi că au emis, în a doua jumătate a lui 2013, peste un milion de poliţe false pe segmentul asigurărilor obligatorii de locuinţe, Andriescu a spus ieri că „efectul este unul ştiut, respectiv scăderea încrederii în sistem“. Revenim iarăşi cu precizarea că nimeni n-avea încredere în asigurători.

MECANISMUL FRAUDEI Ieri au apărut şi mai multe detalii despre ancheta procurorilor Parchetului General, care îi acuză pe mai mulţi angajaţi ai Omniasig că „au încheiat cu persoane fizice contracte de asigurare a locuinţelor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie“. Iată, în continuare, precizările oficiale oferite de Parchet: „Începând cu 27 iulie 2013, s-a instituit obligaţia încheierii unei poliţe de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD), în format electronic, separat de achiziţia unei poliţe facultative care să acopere cele trei riscuri mari (cutremur, inundaţii şi alunecări de teren). Potrivit normelor, proprietarii nu mai puteau lua o poliţă facultativă decât dacă încheiau, în prealabil, una obligatorie. Sumele obţinute de asigurători din vânzarea PAD, 10 sau 20 euro, trebuiau livrate către Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor. În cazul Omniasig, antedatând poliţa facultativă, s-a creat aparenţa că respectivele contracte ar fi fost încheiate într-un moment în care nu exista obligativitatea încheierii PAD. Astfel, acuzaţii au încasat în mod ilegal primele de 10/20 euro, în loc să le livreze către PAID“. În total, procurorii spun că s-ar fi încheiat peste un milion de poliţe false, ceea ce se traduce într-un prejudiciu de 10.000.000 - 20.000.000 euro. Cercetările continuă, de la circa 40 de sedii Omniasig din toată ţara (la Constanţa, vizată este sucursala Medgidia) fiind ridicate maldăre întregi de acte.

Negriţoiu, ASF: „Clienţii Omniasig nu sunt afectaţi“

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Mişu Negriţoiu, a făcut ieri câteva precizări importante referitoare la scandalul Omniasig: „Situaţia este sub control şi niciun posesor de poliţă PAD nu va fi afectat. Noi am urmărit permanent evoluţia Omniasig şi am intervenit când a fost cazul. În ultimii ani, spre exemplu, acţionarii au adus peste 100 milioane euro, iar compania întruneşte acum criteriile de prudenţialitate ale ASF, are o cotă bună de lichiditate şi rezerve suficiente pentru daune“, a punctat Negriţoiu.