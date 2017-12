Furtuna economică a dublat tranzacţiile cu aur

O INVESTIŢIE SIGURĂ. Acum, când piaţa valutară este mai instabilă decât reforma, românii mizează pe aur, la fel ca restul planetei. Astfel, vânzările de aur realizate de băncile româneşti au crescut semnificativ, mai ales în ultimele două luni, marcate de o depreciere puternică a euro. „Aurul a devenit valută de refugiu. În primele şase luni din 2011 am vândut 220 kg de aur, mai mult decât în tot anul 2010 (140 kg). Pe fondul îngrijorărilor generate de criza datoriilor suverane, ne aşteptăm să vindem 450 kg de aur, numai în iulie şi august”, a declarat şeful departamentului de vânzări produse de trezorerie din cadrul Băncii Comerciale Române (BCR), Răzvan Furtună. El a adăugat că interesul pentru aur a crescut începând cu 2000 şi s-a accentuat în ultimii doi ani, sub presiunea crizei economice. „Trebuie menţionat faptul că, dacă am corecta preţul aurului cu inflaţia, nivelul actual este sub maximul atins în anii \'80. Practic, nivelul similar s-ar situa în jurul a 2.300 dolari/uncie. Acest preţ este şi ţinta pe termen mediu a analiştilor Erste Bank”, precizează Furtună.

REACŢIE ÎN LANŢ. Şi cei de la Piraeus Bank au remarcat o creştere majoră a vânzărilor de aur, în ultimele două luni. „Vânzările totale de aur au atins, de la începutul anului şi până în prezent, peste 165 kg, 150 kg în lingouri şi aproximativ 1.900 de monede (o monedă având aproximativ 8 grame), iar 70% din această cantitate a fost tranzacţionată doar în ultimele două luni. Mai mult, numărul zilnic de tranzacţii din iulie şi august s-a dublat faţă de primele luni ale anului. Cantitatea medie achiziţionată este de peste 160 grame la clienţii retail şi de peste 2.000 grame la clienţii din private banking”, declară şeful departamentului de trezorerie al Piraeus, Alina Piciorea. Ea mai spus că investitorii români nu s-au lăsat mai prejos decât cei internaţionali, reacţionând imediat la stimulii externi.

NOU PREŢ RECORD. Ieri, preţul aurului pe pieţele internaţionale a crescut cu 1,6%, la nivelul record de 1.882 dolari pe uncie, analiştii estimând că, până la finele anului, ar putea atinge 2.000 dolari pe uncie, cel mai ridicat nivel al ultimelor trei decenii. Preţul aurului a continuat să crească şi în România, banca centrală afişând ieri o cotaţie de 178,5 lei pe gram, cu 30 de bani peste nivelul de vineri. Faţă de iulie, creşterea este de peste 20 lei, în timp ce faţă de august 2010, preţul aurului în România a urcat cu circa 50 lei.