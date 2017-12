Furtună hibernală, după uraganul Sandy

O primă furtună hibernală a afectat, miercuri, regiunea New York, provocând şi mai multe probleme sutelor de mii de persoane afectate de uraganul Sandy, care sunt în continuare private de curent electric şi, pe alocuri, de apă. O ninsoare deasă s-a înregistrat la New York, pe o bună parte din zi. Prognoza meteo a avertizat că ieri, rafalele violente de vânt au avut intensificări de până la 96 de kilometri pe oră, fiind însoţite de ninsoare şi ploaie pe coastele nord-estice. Peste 1.000 de zboruri au fost anulate la New York, Philadelphia şi Boston. ”Această furtună nu este la fel de periculoasă ca Sandy”, a declarat primarul New York-ului, Michael Bloomberg. El a menţionat însă un risc de inundaţii majore în zonele deja erodate de uraganul care a afectat SUA la 29 octombrie şi s-a soldat cu peste 100 de morţi. Poliţia a mers să avertizeze populaţia cu portavoce în sectoarele cele mai afectate, în special în Staten Island şi Rockaways (Queens). Parcurile şi plajele au fost închise 24 de ore iar activitatea pe şantiere a fost întreruptă. Patru case din Rockaways, care aparţin unor persoane în vârstă şi funcţionează cu generatoare, au fost evacuate. Bloomberg a insistat ca new-yorkezii să rămână în casele lor şi să renunţe la folosirea maşinilor.

Această furtună hibernală creează şi mai multe probleme sutelor de mii de persoane care locuiesc pe coasta de nord-est şi care încă nu au curent electric la nouă zile după uraganul Sandy şi, prin urmare, nici încălzire. Alimentarea cu electricitate era întreruptă, miercuri dimineaţa, pentru circa 650.000 de locuinţe şi întreprinderi, dintre care 66.000 la New York. Acest număr a ajuns la 672.000 în cursul după-amiezii, potrivit Departamentului Energiei. Chris Christie, guvernatorul statului New Jersey, cel mai afectat de uraganul Sandy, a avertizat că unii consumatori ar putea fi afectaţi de noi pene de electricitate. El a ordonat evacuarea mai multor zone de coastă în jurul localităţilor Brick, Middletown şi Long Beach Island. Unele operaţiuni de distribuire de ajutoare au fost suspendate, a anunţat FEMA, organismul federal care administrează operaţiunile de urgenţă.

După trecerea uraganului Sandy, peste 1,6 milioane de porţii de mâncare au fost distribuite la New York, precum şi 400.000 de sticle de apă şi 86.000 de pături. Mii de persoane trăiesc în continuare în centre special amenajate. Autorităţile s-au arătat cu atât mai îngrijorate de această primă furtună hibernală cu cât zonele de coastă rămân foarte vulnerabile. Dunele au fost măturate de Sandy iar solul este saturat de apă. În plus, în faţa caselor distruse sau avariate zac mormane de moloz. În total, potrivit FEMA, circa 95.000 de persoane vor putea obţine ajutor pentru relocare. Peste 277.000 de persoane din statele New York, New Jersey şi Connecticut au cerut diverse ajutoare. Revenirea la normal este dificilă inclusiv în oraş. La New York, încă mai există cozi la benzină, durata aşteptării fiind uneori şi de două ore.