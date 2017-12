Furtuni. Meteorologii ne avertizează!

După aproape o lună de întârziere, toamna îşi face intrarea în forță. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă până mâine, la ora 13.00. Instabilitatea va cuprinde toată țara, astfel că vor fi perioade de timp cu averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantităţile de apă vor depăşi local 10 - 15 l/mp şi izolat 25 - 30 l/mp. Totodată, vor fi condiţii de grindină. Potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi, cu toate că va ploua în Dobrogea, vremea va fi caldă pentru această dată. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 29 de grade Celsius, iar cele minime între 17 şi 19 grade C. Mâine, vremea se menţine caldă, cu cerul temporar noros şi averse slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 şi 27 de grade C. Duminică, 27 septembrie, deşi temperaturile vor fi ceva mai scăzute, vremea se menţine uşor mai caldă decât normele climatologice pentru această dată. Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ restrânse vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 26 de grade C, iar cele minime între 12 şi 17 grade C. Luni, 28 septembrie, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse vor fi ploi slabe. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 20 de grade C, iar cele minime între 10 şi 15 grade C.