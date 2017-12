Fuziune în atenţia Consiliului Concurenţei

Consiliul Concurenţei a autorizat operaţiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului de către Eurocopter România asupra activelor IAR Ghimbav (IARV) aferente serviciilor de mentenanţă, reparaţii şi revizie generală pentru elicoptere militare. „Analiza efectuată de către Consiliul Concurenţei a ilustrat faptul că, deşi această concentrare economică cade sub incidenta Legii concurenţei, nu ridică obstacole în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia şi, ca urmare, nu are ca efect înlăturarea, denaturarea sau restrângerea semnificativă a concurenţei”, se arată într-un comunicat al Consiliului. Eurocopter România face parte din structura grupului European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. Olanda (EADS). Grupul EADS este activ la nivel mondial în domenii precum producţia şi marketingul aeronavelor comerciale şi militare, echipamentelor de telecomunicaţii, sistemelor de apărare şi securitate, sateliţilor, lansatoarelor şi infrastructurilor orbitale. Activele IAR supuse tranzacţiei sunt reprezentate de clădiri, terenuri, instalaţii, utilaje şi maşini-unelte, precum şi documentaţia tehnică aferentă şi pregătirea pentru producţia de elicoptere care corespunde serviciilor de mentenanţă, reparaţii şi revizie generală pentru programele de elicoptere militare SA 330, IAR 330, SA 316 şi IAR 316. Eurocopter Group deţine 51% din acţiunile Eurocopter România, iar 49% din titluri sunt deţinute de IAR. Firma IAR este listată pe piaţa Rasdaq a Bursei de Valori Bucureşti.