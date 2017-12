Fuziuni între firme pentru a rezista în piaţă

Pentru a diminua efectele crizei financiare internaţionale asupra businessului lor, agenţii economici caută diverse soluţii pentru a rezista pe piaţă. Una din aceste soluţii este unirea a doi sau mai mulţi agenţi economici într-o entitate mai mare, fie prin fuziune sau prin cumpărarea unor elemente de activ, fie prin achiziţionarea unor acţiuni care să determine schimbarea controlului în societatea respectivă. Tehnic vorbind, concentrarea economică este acea operaţiune prin care doi sau mai mulţi agenţi economici se grupează fie într-un singur agent economic, fie sub un control unic sau comun, ori prin care o persoană sau un grup de persoane dobîndeşte controlul asupra unuia sau mai multor agenţi economici. Atunci cînd în cadrul procesului de concentrare economică societăţile depăşesc un anumit prag în ceea ce priveşte cifra de afaceri intervine Consiliul Concurenţei. Potrivit lui Ioan Bădică, inspector de concurenţă coordonator în cadrul Inspectoratului de Concurenţă Constanţa, toate aceste concentrări economice trebuie notificate şi supuse analizei Consiliului Concurenţei, pentru autorizare. „În urma notificării se declanşează o investigaţie, pentru a se vedea dacă pe piaţa respectivă se crează o poziţie dominantă prin aceste concentrări economice“, a arătat Bădică. El a mai precizat că, în ultima perioadă, numărul concentrărilor economice a crescut din cauza crizei financiare. „Este adevărat că mişcările de concentrare economică sînt ceva mai mari decît în restul perioadelor cînd nu era criză financiară. Ar exista două explicaţii: una pentru că, fie s-au forţat să facă asemenea situaţii pentru a căuta să reziste crizei, fie din dorinţa de multiplicare a afacerilor cu cei cărora le merge bine”, a spus Ioan Bădică. Pe timp de criză, companiile sînt tentate să recurgă şi la comportamente anticoncurenţiale pentru a-şi menţine profitul sau pentru a supravieţui. „În acest timp, apar şi alte practici pe care noi avem obligaţia să le instrumentăm într-o fază preliminară şi atunci cînd constatăm că, într-adevăr au loc, să le sesizăm şi să declanşăm investigaţia. Mă refer la înţelegeri pe piaţa preţurilor, a tarifelor, a condiţiilor de vînzare sau împărţirea pieţelor de desfacere”, a afirmat inspectorul de concurenţă coordonator. Legea concurenţei pedepseşte practicile anticoncurenţiale sau abuzul de poziţie dominantă cu amenzi de pînă la 10 la sută din cifra de afaceri totală a agenţilor economici implicaţi.

Concentrare economică, sancţionată de Consiliul Concurenţei

În acest an, Consiliul Concurenţei a aprobat preluarea Comcereal Constanţa de către compania Ameropa Holding, aceasta din urma fiind însă sancţionată cu peste 32.000 lei pentru omisiunea notificării în 30 de zile a operaţiunii de dobîndire a controlului unic asupra firmei cu activităţi în comerţul cu cereale. „Această concentrare economică a fost sesizată de către Inspectoratul de Concurenţă Constanţa. La acea dată, am transmis o solicitare Consiliului Concurenţei pentru o examinare preliminară cu propunerea ca Ameropa Holding să urgenteze notificarea sau să se deschidă o investigaţie în situaţia în care această notificare nu este făcută. Între timp, Ameropa Holding a notificat concentrarea economică. S-au mişcat puţin mai greu, dar au realizat notificarea şi Consiliul Concurenţei a analizat şi transmis o decizie de neobiecţiune privind concentrarea economică realizată de societatea Ameropa Holding”, a explicat Ioan Bădică. Comcereal Constanţa este controlată de compania Ameropa Holding, care are 86,69% din titluri. Compania elveţiană Ameropa Holding este prezentă, în România, atît prin vînzări directe de îngrăşăminte chimice şi fertilizatori, cît şi prin intermediul firmei Alimenta Felix. Comcereal Constanţa are activităţi de comercializare en-gross a cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase, de depozitare a acestor seminţe, precum şi de furnizare a materiilor prime legate de asigurarea culturilor. În prezent, Inspectoratul de Concurenţă Constanţa are în analiză diverse pieţe, precum cea a polistirenului, a adezivilor pentru mortar, a transporturilor de mărfuri, dar şi cea maritimă. Pe lîngă acestea, sînt examinate anumite situaţii cînd ar putea să existe concentrări economice.