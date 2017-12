Gabi „Guriţă” Nicolau revine „fără teamă” (ll)

Krypton a fost una dintre cele mai populare trupe din România, reuşind să se păstreze credibilă odată cu trecerea de la un regim la altul, în 1989. În prezent, trupa a revenit la una din cele mai bune formule, cu Eugen Mihăescu, Dragoş Docan, Răzvan Lupu, Sorin Voinea şi Gabi Nicolau. Cea mai spectaculoasă revenire în muzică se leagă, poate, de numele lui Gabi Nicolau, care, mai bine de zece ani, a stat departe de scenă. În partea a doua a interviului acordat cotidianului „Telegraf”, solistul originar din Constanţa ne împărtăşeşte din amintirile şi impresiile sale.

Reporter (R): Cum de v-aţi păstrat vocea?

Gabi Nicolau (G.N.): Dacă acesta este darul care mi s-a dat... Dumnezeu nu dă cu jumătăţi de măsură. (râde) Mă bucură recunoaşterea oamenilor, pentru că am început timid. M-am reîntors pe uşa din dos, nu ştiam exact ce o să se întâmple şi cum. Ştiam că vocea mea există acolo, undeva, în mine, dar nu aveam confirmarea. Venind confirmarea, am căpătat o încredere pe care nu o aveam nici măcar la început, când eram pe culmea succesului. Mereu aveam trac înainte de concerte. Oricum, nu pot să trăiesc fără emoţii şi fără să le transmit. Acum nu mai am trac, probabil că face parte din maturitate.

R: Are publicul constănţean o importanţă specială pentru dumneavoastră?

G.N.: Da. Nu numai pentru că aici am copilărit, revin cu mare drag la Constanţa. Nu pentru că sunt locuri care îmi aduc aminte de momentele acelea nevinovate, ci pentru că aici am pus în scenă prima şi cam singura operă rock compusă după Revoluţie în România. Am cântat live la Casa de Cultură. Am stat şase luni cantonaţi acolo şi avem amintiri fantastice. La ora 20.00, se închidea cu noi înăuntru. Atunci lumea exterioară se închidea pentru noi şi stăteam acolo ca într-un cantonament. S-au generat idei, o lucrare şi o reprezentare de excepţie. A fost un moment important în viaţa Krypton. De aceea, vreau să cred în continuare, poate mă mint, dar vreau să mă mint frumos, că acest oraş înseamnă ceva pentru Krypton şi pentru mine.

R: Muzica bună trebuie cântată live sau merge şi altfel, ca să se înşele publicul?

G.N.: Chestia cu înşelatul publicului este o ruşine pentru un artist de valoare. Sunt mulţi artişti cunoscuţi - nu vreau să dau nume - care nu fac faţă „live”. Un studio din ziua de azi poate să transforme în vedetă şi un măgar. Tehnica a ajuns la un nivel la care aproape că nu mai contează mare lucru. Este ca şi cum brutarul s-ar preface că face pâine. Emoţia este farmecul concertului live. Niciodată un concert nu seamănă cu celălalt, pentru că intervine factorul uman.

R: Cum vor modela viitorul muzicii aceste emisiuni-concurs difuzate de televiziuni?

G.N.: Din păcate, aceste emisiuni-concurs nu fac altceva decât să creeze iluzii acelor tineri, de altfel, dotaţi. Sunt nişte voci fantastice, dar majoritatea nu reuşesc să fie decât imitaţii a ceea există. Este cel mai mare pericol pentru un artist să imite un alt artist. Nu înseamnă nimic. Se cheamă doar mimetism artistic, nu înseamnă valoare reală. Poţi să începi să exersezi cu diverse piese muzicale care sunt de referinţă pentru tine, pentru a te forma. Este ca şi cum ai citi o carte care îţi îmbogăţeşte cunoştinţele, dar, ulterior, trebuie să devii tu însuţi, pentru că altfel nu vei deveni artist. Acest lucru nu prea se întâmplă în aceste emisiuni.

R: Care mai este viitorul muzicii? Am plecat de la mentalitatea de a asimila artistul cu un lăutar, iar acum am ajuns la căutătorii de reţete de succes.

G.N.: Până la urmă, uitându-mă la anii trecuţi, la începuturile din anii `90... există o evoluţie, aşa cum procesele cronice sunt acutizate pentru a te vindeca. Toate merg pe un drum şi se vor aşeza apele... Acum trecem printr-o criză de supraproducţie prost gestionată. Şi muzica din România trece prin această criză şi se va cerne valoarea. Evoluţia va fi bună. Fiecare produs are nişa lui. Întotdeauna muzica dance a avut un spectru mai larg de influenţă, muzica rock a avut, însă, fanii cei mai sinceri. În final, în muzica dance numele apar şi dispar, dar ascultăm de zeci de ani şi se vor asculta încă pe atât trupe mari. Viitorul este bun pentru noi şi cu noi!