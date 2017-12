Gabi Jugaru a schimbat, în patru ani, 30 de maşini

Cunoscutul farseur Gabi Jugaru are, pe lîngă glumele cu care şi-a cucerit numeroşi fani din toată ţara, o altă pasiune mai puţin cunoscută: maşinile. Jugaru se poate mîndri cu o adevărată colecţie de 30 de maşini, toate cumpărate la mîna a doua, conduse în doar patru ani şi schimbate cu regularitate! ”În patru ani am schimbat 30 de maşini: Audi, Jeep, BMW, Mercedes şi cîte altele”, mărturiseşte, amuzat, Gabi. “Primul autoturism pe care l-am condus era o tigaie amărîtă, adică un Audi 80 pe care m-au păcălit unii să-l iau şi pe care am şi plătit o grămadă de bani. Eram însă un şofer neexperimentat pe vremea aceea”, îşi aminteşte farseurul. Totul se întîmpla în urmă cu aproape 10 ani...

În prezent, vedeta tv este posesorul unui Outlander de care este foarte mîndru, ”mai ales că japonezii de la Mitsubishi sînt campioni de şapte ani în raliul Dakar, iar în campionatul naţional de raliuri ocupă tot timpul primele poziţii”. Gabi Jugaru le recomandă pasionaţilor auto să-şi schimbe maşina la doi-trei ani”. Mai mult, Jugaru se gîndeşte deja la viitoarea sa maşină. ”Va fi tot un Outlander, însă o generaţie nouă. M-am ataşat foarte mult de această maşină. În plus, Outlander-ul este prima maşină nouă din viaţa mea, şi asta pentru că întreţinerea costă foarte puţin, iar consumul de carburant este mic. Deci este o maşină care ţine cu casa”, glumeşte Gabi. El mai spune că încearcă să se comporte civilizat în trafic, deşi la volan este uşor agitat şi nu se împacă deloc cu noul Cod rutier.