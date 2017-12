Gabrea, cel mai bun regizor la Festivalul Levante

Radu Gabrea a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul Internaţional de Film Levante, care s-a desfăşurat la Bari (Italia), între 7 şi 14 noiembrie. Cineastul a primit distincţia pentru filmul „Călătoria lui Gruber\".

Cu un scenariu scris de Răzvan Rădulescu şi Alexandru Baciu, „Călătoria lui Gruber\", care a avut premiera românească la începutul lui septembrie, prezintă evenimente istorice ascunse până nu demult. Filmul este povestea vizitei la Iaşi a scriitorului şi ziaristului italian Curzio Malaparte, autor al celebrului roman „Kaputt\", la câteva zile după începerea războiului împotriva Rusiei sovietice, în iunie 1941. Malaparte (Florin Piersic Jr.) suferă de o alergie agresivă şi, în timpul şederii sale la Iaşi, căutându-l pe medicul Gruber, este martorul pogromului.

Din distribuţia filmului mai fac parte Claudiu Bleonţ, Răzvan Vasilescu, Alexandru Bindea şi Andi Vasluianu, precum şi cunoscutul actor german Udo Schenk.

Lungmetrajul „Călătoria lui Gruber\" a fost prezentat, înaintea premierei din România, la European Union Film Festival din Chicago şi Romanian Film Festival - Tribeca Cinema din New York, în oraşe precum Toronto, Atlanta, Ierusalim şi Buenos Aires şi, recent, la Australian Centre for the Moving Image din Melbourne.

Radu Gabrea, unul dintre cei mai prolifici regizori români, a realizat filme precum „Cocoşul decapitat\" (2008), „România! România! II\" (2008), „Struma\" (2001), „Rosenemil\" (1993) şi „Dincolo de nisipuri\" (1974).