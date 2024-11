Gabriel Cotabiță a încetat din viață, la vârsta de 69 de ani

Cântăreţul Gabriel Cotabiţă a murit, informaţia fiind confirmată la 23 noiembrie 2024, de compozitorul şi instrumentistul Ionel Tudor, pe pagina sa de Facebook.



Gabriel Cotabiță s-a născut la 1 noiembrie 1955. Acesta a fost cântăreţ, producător muzical, prezentator și producător de televiziune. A fost solistul formației VH2 și component al formației Holograf. În anul 2015, a suferit un stop cardio-respirator și a stat în comă aproximativ trei săptămâni.

"Prima mea participare la Mamaia a fost în 1986, cu melodia 'Chemarea pământului', compusă de Ionel Tudor, pe versurile Andreei Andrei. Fără premiu, dar cu... cutremur. Am chemat bine pământul! (în 31 august 1986 s-a produs un cutremur cu o magnitudine de 7,1 grade pe scara Richter, cu epicentrul în Munţii Vrancei - n.r.). Anul următor, în 1987, am participat cu piesa "Stea a vieţii, Terra" - compusă tot de Ionel Tudor, pe un text semnat tot de Andreea Andrei, melodie care a fost laureată. În 1988, am câştigat trofeul Mamaia cu melodia "Dă-mi o şansă", pe muzica lui Cornel Fugaru, iar în 1989, melodia "Trepte spre albastru" a fost laureată, iar atunci am susţinut şi un recital. Un an mai târziu, în 1990, am câştigat trofeul cu piesa "Ave Maria" a lui Cornel Fugaru şi locul 3 cu "Mă tem să sper" de George Natsis. Am avut şi recital cu Chris Carter din Anglia", mărturisea artistul într-un interviu, în 2019.