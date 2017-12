Gabriel Garcia Márquez a murit. Scriitorul columbian, laureatul premiului Nobel pentru literatură pe 1982, a murit aseară, la vârsta de 87 de ani. Informaţia potrivit căreia Marquez a murit a fost confirmată de o sursă apropiată familiei prestigiosului scriitor. "GABRIEL GARCIA MARQUEZ A MURIT. Mercedes şi fiii ei, Rodrigo şi Gonzalo, m-au împuternicit să dau această informaţie. O tristeţe atât de mare", a scris pe Twitter un purtător de cuvânt al familiei, Fernanda Familiar. Gabriel Garcia Marquez a fost "cel mai mare columbian", a scris pe Twitter preşedintele Columbiei, Juan Manuel Santos: "Un veac de singurătate şi tristeţe în faţa morţii celui mai mare columbian din toate timpurile. Solidaritate şi condoleanţe lui Gaba şi familiei. Uriaşii nu mor niciodată." Gabriel García Marquez a primit PREMIUL NOBEL pentru literatură în 1982. Cel mai popular roman al său este "Un veac de singurătate" (1967), vândut în peste 30 de milioane de copii şi tradus în peste 25 de limbi străine, dar foarte cunoscute sunt şi "Cronica unei morţi anunţate" (1981), "Dragostea în vremea holerei" (1985), "Generalul în labirintul său" (1989) şi "Povestea târfelor mele triste" (2004).

Scriitorul columbian Gabriel Garcia Márquez a fost un titan al "realismului magic" - un curent literar din secolul al XX-lea -, care a reflectat în textele sale "viaţa şi conflictele unui întreg continent", potrivit Academiei Nobel. Romancierul sud-american s-a născut pe 6 martie 1927, în localitatea columbiană Arataca. Romancier, autor de proză scurtă, dar şi jurnalist şi activist, renumit pentru angajamentele sale politice foarte ferme, care se evidenţiau mai ales prin articolele sale de presă extrem de critice la adresa liderilor politici sud-americani, Gabriel Garcia Márquez a fost recompensat în 1982 cu un Nobel pentru literatură. În acel an, comitetul Nobel l-a premiat pentru "romanele şi nuvelele sale, în care fantasticul şi realismul se combină într-un univers al imaginaţiei foarte bogat, reflectând viaţa şi conflictele unui întreg continent".

"Gabo", cum îl numeau cu afecţiune cititorii din America Latină, este unul dintre cei mai semnificativi scriitori din secolul al XX-lea. "Am început să scriu din întâmplare, poate numai pentru a-i demonstra unui prieten că generaţia mea era capabilă să producă scriitori; apoi am căzut în capcana de a scrie mai departe din plăcere, iar mai târziu, în altă capcană, şi anume, că nimic nu-mi plăcea mai mult pe lume decât să scriu", spunea scriitorul. Pe când era student, Gabriel Garcia Márquez a decis să fie autodidact şi a preferat să studieze singur, după ce a renunţat la facultatea de drept, pentru a se lansa în jurnalism. Foarte devreme, nu a arătat nicio reţinere în criticile formulate la adresa politicii interne şi externe a Columbiei. La fel ca mulţi autori sud-americani, Gabriel Garcia Marquez a depăşit graniţele universului literar. Romancierul columbian a devenit un veritabil erou al politicienilor de stânga din America Latină, definindu-se ca un aliat al liderului revoluţionar cubanez Fidel Castro şi un critic al intervenţiilor violente ale Washingtonului în Vietnam şi în Chile. În 1994, Gabriel Garcia Marquez a înfiinţat Fundaţia Iberoamericană pentru Noul Jurnalism, care oferă pregătire şi organizează concursuri cu scopul de a creşte standardele din domeniul jurnalismului narativ şi al celui de investigaţie din întreaga Americă Latină. În 1998, când depăşise deja vârsta de 70 de ani, Gabriel Garcia Marquez şi-a văzut împlinit un vis de o viaţă, după ce a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni de la publicaţia columbiană Cambio, cu banii obţinuţi pentru PREMIUL NOBEL. Înainte de a se îmbolnăvi de cancer limfatic, în 1999, romancierul sud-american a contribuit adeseori la conţinutul publicat în acel săptămânal de limbă spaniolă. "Sunt un jurnalist. Am fost întotdeauna un jurnalist", spunea romancierul în acea epocă. "Cărţile mele nu ar fi putut să fie scrise dacă nu aş fi fost un jurnalist, pentru că tot materialul din ele a fost inspirat de realitate", mai spunea acesta. În calitate de scriitor, Gabriel Garcia Márquez şi-a început cariera publicând o serie de volume de non-ficţiune, foarte bine primite, dar şi nuvele. Totuşi, romanele au fost acelea care i-au adus recunoaşterea criticii literare, alături de un succes comercial răsunător. Numele său este frecvent asociat cu "realismul magic", un gen literar care inserează elemente magice şi elemente supranaturale în situaţii care ţin de un cadru istoric şi geografic real.

Cel mai celebru roman al său este "Un veac de singurătate" (1967), dar foarte cunoscute sunt şi "Toamna patriarhului" (1975), "Cronica unei morţi anunţate" (1981), "Dragostea în vremea holerei" (1985), "Generalul în labirintul său" (1989) şi "Povestea târfelor mele triste" (2004), de la lansarea căruia nu a mai scris nimic, slăbit fiind din cauza unor boli. Cele mai multe dintre cărţile sale abordează tema solitudinii. Considerat cel mai popular scriitor de limbă spaniolă de după Miguel de Cervantes, din secolul al XVII-lea, Gabriel Garcia Marquez a atins un nivel de celebritate literară care a generat comparaţii cu Mark Twain şi Charles Dickens. Operele sale literare de ficţiune, strălucitoare şi melancolice, au depăşit în clasamentul vânzărilor toate volumele publicate în limba spaniolă cu excepţia Bibliei. Romanul său epic "Un veac de singurătate", publicat în 1967, s-a vândut în peste 50 de milioane de copii pe plan mondial şi a fost tradus în 25 de limbi străine. Pe plan personal, în 1958, s-a căsătorit cu Mercedes Barcha, cu care a avut doi fii, Gonzalo şi Rodrigo Garcia, cel din urmă devenind un apreciat regizor. De altfel, în anul în care a primit PREMIUL NOBEL, celebrul romancier sud-american a făcut parte din juriul Festivalului de Film de la Cannes.

Romancierul suferea, din 1999 de un cancer limfatic, complicat, recent, de o pneumonie. Scriitorul a fost externat dintr-un spital din Ciudad de Mexico pe 8 aprilie, după mai multe zile de spitalizare. Gabriel Garcia Marquez a murit la 87 de ani. Ultima apariţie publică a lui Marquez a avut loc pe 6 martie, când scriitorul a stat la poarta reşedinţei sale din Ciudad de Mexico, unde locuia de peste 30 de ani, pentru a-i primi pe jurnaliştii veniţi în vizită cu ocazia aniversării sale. Scriitorul şi-a întâmpinat oaspeţii zâmbitor, a primit cadouri şi a acceptat să se lase fotografiat, fără a acorda însă interviuri. În ultimii ani, Gabriel Garcia Marquez şi-a redus apariţiile şi declaraţiile în mass-media din cauza sănătăţii sale precare. În 2012, fratele scriitorului, Jaime Garcia Marquez, spunea că acesta suferă de demenţă, informaţia nefiind confirmată oficial. De asemenea, în 1999, scriitorul a fost diagnosticat cu cancer limfatic.