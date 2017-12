Gabriel Moraru, eliminat în primul tur la “Challenger Mamaia 2009”

Prima zi a meciurilor de pe tabloul principal al celui mai puternic turneu de tenis de cîmp din această vară din România, “Challenger Mamaia 2009”, turneu găzduit de baza sportivă Tenis Club Idu din staţiunea Mamaia, a adus cîteva surprize, printre care eliminarea unui cap de serie. Cotat cu şansa a doua în disputa cu spaniolul David Marrero, constănţeanul Gabriel Moraru a fost eliminat încă din runda inaugurală a competiţiei dotate cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari şi organizată de fostul component al echipei de Cupa Davis a României, Gabriel Trifu, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Constanţa. Moraru s-a luptat de la egal cu adversarul, însă ibericul a cîştigat primul set, cu 6-3, după un break reuşit în final. La acest scor, Moraru a cerut intervenţia medicului, acuzînd dureri musculare la abdomen. Constănţeanul a reluat partida, dar povestea s-a repetat, Marrero impunîndu-se cu un break la final de set, 6-4. “Nu sînt complet refăcut după accidentarea suferită în calificările de la Wimbledon şi, din această cauză, am avut probleme cu serviciului. În primul set am lovit mai tare, apoi am încercat să joc de pe fundul terenului. În aceste condiţii cred că am făcut un joc bun, mai ales că Marrero a servit foarte puternic şi a controlat tot timpul meciul. Sper ca la dublu să fie mai uşor, pentru că voi avea mai puţin de servit”, a explicat Moraru. Tot din primul tur a ieşit şi Andrei Săvulescu, învins clar de germanul Julian Reister. În schimb, Petru-Alexandru Luncanu, jucător venit din calificări, a răsturnat calculele hîrtiei, învingîndu-l pe slovacul Kamil Kapkovic, după o partidă extrem de disputată. Surpriza zilei a venit din confruntarea spaniolă Vicente - Santos, ultimul, cap de serie nr. 3, părăsind turneul de la Mamaia încă din prima zi.

Rezultate turul I, simplu: Gabriel Moraru - David Marrero 3-6, 4-6; Marco Crugnola (nr. 1) - Carlos Poch-Gradin 7-6, 6-1; Deniss Pavlovs - Jaroslav Pospisil 6-4, 6-2, 6-0; Blaz Kavcic (nr. 4) - Ivaylo Traykov 6-4, 6-1; Julian Reister (nr. 8) - Andrei Săvulescu 6-3, 6-0; Petru-Alexandru Luncanu - Kamil Capkovic 6-2, 4-6, 3-6; Diego Alvarez - Giancarlo Petrazzuolo 2-6, 3-6; Fernando Vicente - Pablo Santos (nr. 3) 6-4, 6-3. După prima zi s-au stabilit şi patru dintre jocurile din optimile de finală ale competiţiei: Crugnola - Pospisil, Kavcic - Marrero, Reister - Petrazzuolo şi Luncanu - Reister.

Astăzi, de la ora 15.00, sînt programate celelalte meciuri din primul tur la simplu: Joao Souza (Brazilia) - Grzegorz Panfil (Polonia), Andrei Mlendea (România) - Thiemo De Bakker (Olanda, nr. 6), Junn Mituhashi (Japonia) - Adrian Ungur (România), Adrian Cruciat (România) - Boris Pashanski (Serbia, nr. 5), Alin-Mihai Constantin (România) - Dieter Kindlmann (Germania, nr. 7), Juan Pablo Amado (Argentina) - Artem Smirnov (Ucraina), Andreas Haider-Maurer (Germania) - Adrian-Marin Dănescu (România), Rogerio Dutra Da Silva (Brazilia) - Alessio Di Mauro (Italia, nr.2). Tot azi continuă şi partidele din turneul de dublu.