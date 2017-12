Gabriel Oprea, învinuit oficial pentru ucidere din culpă

Fostul ministru de Interne și vicepremier Gabriel Oprea a fost înștiințat oficial, luni, că este urmărit penal pentru ucidere din culpă, în dosarul privind moartea polițistului Bogdan Gigină. După audierea la DNA, Oprea a declarat că le cere iertare membrilor familiei poliţistului Bogdan Gigină. „Este o mare tragedie. Eram în timpul serviciului, veneam de la o instituţie publică, nu de la restaurant sau de la cârciumă. Cât am fost ministru al Apărării, am mers cu maşina mea, pe benzina mea. Nu mi-a trebuit maşină de la instituţie. Când am venit la Ministerul de Interne, am vrut să am tot autoturismul meu. Mi s-a spus foarte clar că sunt alte reguli la Ministerul Afacerilor Interne. Acest regulament este din 2000, prin care ministrul de Interne, mai mult, ministrul de stat sau viceprim-ministrul are protecţie şi pază 24 de ore din 24“, a declarat fostul vicepremier. Oprea a precizat că maşina în care se afla în seara accidentului a oprit după ce poliţistul Bogdan Gigină a căzut, dar că un alt poliţist de pe maşina care îi însoţea le-a făcut semn să plece. Amintim că moartea agentului Gigină a survenit, în urmă cu un an, după ce polițistul a căzut într-o groapă nesemnalizată corespunzător. Anchetatorii au informaţii că Bogdan Gigină a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă de pe bulevardul Ştirbei Vodă din Capitală, în timp ce asigura deplasarea coloanei oficiale a ministrului Afacerilor Interne. Oprea venea de la o unitate militară din Băneasa şi mergea spre locuinţa sa.