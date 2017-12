Gabriel Oprea rămâne fără titlul de doctor?

Conducerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare a hotărât menţinerea deciziei Comisiei de Contestaţii, care a stabilit că Gabriel Oprea a plagiat în lucrarea sa de doctorat. Preşedintele CNATDCU, Viorel Barbu, a declarat, joi, pentru News.ro, că CNATDCU a trimis Ministerului Educaţiei propunerea ca fostului vicepremier să îi fie retras titlul de doctor, ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, confirmând că a primit decizia care a stabilit că Gabriel Oprea a plagiat în lucrarea sa de doctorat, şi propunerea Consiliului ca fostului vicepremier să îi fie retras titlul de doctor.

Consiliul General al CNATDCU a menţinut, astfel, decizia luată luni de Comisia de Contestaţii, care a stabilit că Gabriel Oprea a plagiat în lucrarea sa de doctorat. Preşedintele CNATDCU, Viorel Barbu, declara, luni, pentru News.ro că membrii Comisiei de Contestaţii din cadrul consiliului au respins contestaţia lui Gabriel Oprea la decizia de plagiat din 1 august.

După decizia de luni a Comisiei de Contestaţii a CNATDCU, Gabriel Oprea a afirmat, pe Facebook, că va merge în instanţă pentru a demonstra că nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat.

"În contestaţia depusă la CNADTCU am vorbit despre mai multe lucruri care nu sunt în regulă şi care mă fac să cred că decizia luată de acest organism nu este una corectă. Voi merge mai departe şi voi cere Justiţiei să analizeze toate aceste aspecte. (...) Dacă am făcut ceva ilegal, să fiu sancţionat. Dar să se dovedească mai întâi ce articole am încălcat şi din ce legi. Iar dacă nu am încălcat nicio lege, atunci de ce să fiu sancţionat?", a scris Oprea, pe Facebook.