Gabriela Firea a născut al treilea copil

Senatoarea PSD Gabriela Firea este foarte fericită. Ea a născut, ieri, cel de-al treilea băieţel, care a cântărit la naştere 3,4 kilograme şi pe care îl va chema Zian, după numele de botez al părintelui Arsenie Boca. Băieţelul Gabrielei Firea şi al primarului din Voluntari, Florentin Pandele, are 50 de centimetri „Azi, de ziua Sfintei Muceniţe Irina, mesagera păcii şi a credinţei, a venit pe lume, la Maternitatea Sanador, fiul nostru Zian Mihail! Are 3,4 kg și 50 cm și a primit nota 10 de la prof. Poiană, cel care a avut grijă de el pe tot parcursul sarcinii”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook, unde au fost postate şi poze cu băieţelul. Gabriela Firea şi Florentin Pandele mai au un băieţel în vârstă de trei ani. De asemenea, senatoarea PSD mai are un băiat de 20 de ani din căsătoria anterioară.