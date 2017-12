Gabriela Firea, în Tel Aviv pentru încurajarea turismului între București și orașele israeliene

Procedura pentru realizarea unei Strategii de dezvoltare a turismului în București va fi demarată în curând, le-a transmis primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, omologilor săi din Tel Aviv și Ierusalim, Ron Huldai și Nir Barkat.

Potrivit unui comunicat remis sâmbătă de PMB, Gabriela Firea a efectuat o vizită oficială în Israel, la invitația celor doi primari israelieni.

Una dintre temele abordate în timpul discuțiilor a vizat încurajarea turismului între România și Israel.

"Israelul este pe primul loc în top în ceea ce privește numărul de turiști ce vizitează Bucureștiul, urmat de Germania, Italia, Marea Britanie și SUA. În ultimii trei ani, numărul a crescut constant — 130.000 de turiști în plus în fiecare an. Până la finalul acestui an vom consemna faptul că Bucureștiul a primit peste un milion de vizitatori. Nu suntem însă mulțumiți. (...) Dorim să deschidem birouri de reprezentare ale Capitalei României, a căror principală sarcină va fi promovarea Bucureștiului ca destinație turistică și de afaceri", a spus Firea, citată în comunicat.

Conform acesteia, în prezent, există un singur Punct de Informare Turistică, oficial, administrat de Municipalitate, situat în Pasajul Universității, iar la PMB sunt doar 3 angajați care se ocupă de promovarea Capitalei.

"Vom demara în curând procedura publică pentru realizarea unei Strategii de dezvoltare a turismului în Municipiul București, deoarece nu există, la ora actuală, nicio strategie. Ne concentrăm pe acele aspecte pe care ni le reproșează turiștii — infrastructură cu probleme, slabă punere în valoare a unor obiective turistice — clădiri, muzee etc. La propunerea mea, CGMB a aprobat de curând o serie de proiecte de reconfigurare a Centrului Capitalei, care vizează amenajarea mai multor parcări subterane, piațete și bulevarde din centrul Capitalei și amenajarea a două muzee. Susținem și foarte multe proiecte culturale, pentru că și aceasta este o cale de atragere a turiștilor. Dorim să înființăm câte un teatru în fiecare sector al Capitalei, oferta în domeniul muzeelor, a spațiilor de expunere pentru operele de artă va crește. De asemenea, intenționam să realizăm o hartă digitală a Bucureștiului, care să conțină toate clădirile și monumentele aflate în circurite turistice și să o postăm pe site-ul Primăriei", a spus Firea, potrivit sursei citate.

La rândul său, Nir Barkat a afirmat că brandul Ierusalimului este fondat pe aceste două linii de acțiune: potențial turistic și cultural al orașului, în paralel cu dezvoltarea științei și tehnologiei.

Potrivit comunicatului, cei doi primari israelieni au felicitat-o pe Firea pentru alocarea unui spațiu pentru realizarea Muzeului Holocaustului și Istoriei Evreilor, pentru inaugurarea un spațiu public cu numele lui Elie Wiesel și pentru întoarcerea Teatrului Evreiesc de Stat în sediul său, unde lucrările au fost finalizate, iar recepția urmează să se realizeze în această săptămână. În plus, PMB susține financiar, prin alocarea a 50.000 euro, a Festivalului de Teatru Idiș, susține sursa citată.

Gabriela Firea a prezentat și măsurile luate pentru încurajarea investitorilor israelieni. "Am decis înființarea unui Birou dedicat investitorilor, cu principala sarcină de a îi sprijini și consilia în ceea ce privește procedurile birocratice", a arătat Firea.

Ajutorarea seniorilor, programele destinate tinerilor și rezolvarea crizei de locuințe și a traficului aglomerat s-au numărat de asemenea printre temele discutate de primarul Bucureștiului cu omologii săi israelieni.