Gabriela Vlad şi-a lansat la Braşov noul volum din seria „Drăculeştii”

Gabriela Vlad, o scriitoare cunoscută iubitorilor de literatură şi istorie de la malul mării datorită trilogiei de romane „Drăculeştii”, şi-a lansat noul său volum, „Mantia roşie”, şi la Braşov. Evenimentul s-a desfăşurat zilele trecute, în prezenţa membrilor Filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor şi a publicului, bucurîndu-se de aprecierea celor prezenţi. Cartea „Mantia roşie”, cea de-a treia din seria „Drăculeştii”, după „Sabia Ordinului” şi „Colanul Ordinului”, a fost lansată, în luna iunie, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa.

Noul volum, care numără peste 600 de pagini, este tipărit la editura Callasprint din Mangalia. Lucrarea aduce în atenţie, dintr-un unghi inedit şi îndrăzneţ, anumite personaje, fapte, întîmplări care s-au petrecut între anii 1508 - 1521, aruncînd o nouă lumină asupra relaţiilor politice ale vremii, o politică, după cum spune autoarea, care nu e cu mult diferită de cea de astăzi, aflată sub semnul lăcomiei, nepotismului, jocului de interese. În „Mantia Roşie”, scriitoarea face referire la domnia lui Mihnea cel Rău, un mare nedreptăţit al istoriei, precum şi la ascensiunea lui Neagoe Basarab, unul din marii principi renascentişti care au domnit în Ţările Române. În plus, scriitoarea are şi un punct de vedere interesant, pe care şi-l susţine în această carte, conform căruia urcarea pe tron a lui Radu de la Afumaţi s-a petrecut în condiţii asemănătoare Revoluţiei Române. Aceasta spune că este vorba despre conjunctura politică internă şi externă, la acea vreme predominînd abuzurile turcilor ceea ce a condus la o stare de spirit care a declanşat ridicarea populaţiei, sub conducerea lui Radu de la Afumaţi, pentru eliberarea de stăpînirea turcească. De asemenea, în acest volum se regăsesc o parte din personajele din cartea „Colanul Ordinului”, dar apar şi altele, care vor continua şi încheia povestea în viitoarea lucrare a Gabrielei Vlad, „Umbra Semilunii”. Romanul este „condimentat” cu frumoase poveşti de dragoste, care îi vor încînta, cu siguranţă, pe cititori.