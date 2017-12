Gabriela Vlad va lansa un nou volum din seria „Drăculeştii”

Gabriela Vlad, o autoare deja cunoscută publicului constănţean datorită ciclului de romane istorice „Drăculeştii”, pregăteşte lansarea celui de-al treilea volum din această serie. Este vorba despre „Drăculeştii. Mantia roşie”, o altă lucrare extrem de interesantă şi captivantă pentru cititorii pasionaţi de istorie, care va apărea în continuarea celorlalte două volume, „Sabia Ordinului” - distins cu premiul de debut pe 2004 al Uniunii Scriitorilor din România (USR), Filiala Braşov şi „Colanul Ordinului”. Potrivit scriitoarei, lansarea oficială a noii sale cărţi, tipărită la editura Callasprint din Mangalia, va avea loc la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, pe data de 6 iunie, la ora 12.00. Printre cei care vor lua cuvîntul în cadrul evenimentului de lansare se numără decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius”, conf. univ. dr. Daniel Flaut, preşedintele USR Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu, muzeograful Liviu Lungu şi prof. Ştefan Pleşoianu.

În noua sa carte, care numără peste 600 de pagini, Gabriela Vlad abordează, dintr-un unghi inedit şi îndrăzneţ, anumite personaje, fapte, întîmplări care s-au petrecut între anii 1508 - 1521, aruncînd o nouă lumină asupra relaţiilor politice ale vremii, o politică, după cum spune autoarea, care nu e cu mult diferită faţă de cea de astăzi, aflată sub semnul lăcomiei, nepotismului, jocului de interese. În „Mantia Roşie”, scriitoarea aduce în atenţie domnia lui Mihnea cel Rău, un mare neîndreptăţit al istoriei, precum şi ascensiunea lui Neagoe Basarab, unul din marii principi renascentişti care au domnit în Ţările Române. În plus, scriitoarea are şi un punct de vedere interesant, pe care şi-l susţine în această carte, conform căruia urcarea pe tron a lui Radu de la Afumaţi s-a petrecut în condiţii asemănătoare Revoluţiei Române. Aceasta spune că este vorba despre conjunctura politică internă şi externă, la acea vreme predominînd abuzurile turcilor ceea ce a condus la o stare de spirit care a declanşat ridicarea populaţiei, sub conducerea lui Radu de la Afumaţi, pentru eliberarea de stăpînirea turcească. De asemenea, în acest volum se regăsesc o parte din personajele din cartea „Colanul Ordinului”, dar apar şi altele, care vor continua şi încheia povestea în viitoarea lucrare a Gabrielei Vlad, „Umbra Semilunii”. Romanul este „condimentat” cu frumoase poveşti de dragoste, care îi vor captiva, cu siguranţă, pe cititori.

Documentarea pentru romanele din ciclul „Drăculeştii” s-a desfăşurat pe parcursul a zece ani, Gabriela Vlad consultînd numeroase lucrări de specialitate, semnate de Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu, Nicolae Iorga, Nicolae Stoicescu, Ştefan Pascu, Tahsin Gemil, precum şi de istorici turci sau unguri.

De la prima sa carte, „Drăculeştii. Sabia Ordinului”, lansată în urmă cu aproape patru ani, Gabriela Vlad a devenit o autoare apreciată de critică şi public deopotrivă. Pentru „Sabia Ordinului”, primul volum din seria „Drăculeştii”, scriitoarea a fost distinsă cu premiul de debut pe 2004 al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Braşov. A urmat cel de-al II-lea volum, „Colanul Ordinului”, în care autoarea face referire la perioada istorică 1496-1499, culminînd cu lupta de la Codrii Cosminului şi cu Tratatul de pace de la Hîrlău, moment de vîrf al diplomaţiei moldovene. Gabriela Vlad lucrează, deja, la cel de-al patrulea volum, „Umbra Semilunii”, care va închide şi ciclul „Drăculeştii”. Lucrările sale încearcă să răspundă la întrebări controversate în istoriografia românească, referitoare la modul de viaţă al oamenilor din acea vreme, legile care îi guvernau, mentalităţile, reflectînd, totodată, viciile unei epoci, dar şi momentele ei eroice, care nu au fost puţine şi care merită recunoştinţa urmaşilor.