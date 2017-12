Gache vrea să plece din fotoliul de preşedinte al FC Farul

Preşedintele FC Farul, Constantin Gache, a anunţat că intenţionează să renunţe la respectiva funcţie şi să revină pe banca tehnică, cel mai probabil la Delta Tulcea, formaţie pe care a mai antrenat-o. “Visul meu a fost acela de a antrena Farul. Din păcate, nu am reuşit să obţin rezultatele pe care le-am aşteptat cu toţii. Cum mie îmi place cel mai mult să fiu antrenor, vreau să revin pe bancă. Probabil că săptămîna viitoare se va oficializa totul, am vorbit şi cu patronul clubului şi i-am comunicat acest lucru. Am avut mai multe oferte din ţara, unele foarte tentante şi probabil că o să merg la Delta Tulcea, dat fiind şi faptul că este aproape de casa mea. Farul va rămîne întotdeauna aproape de sufletul meu şi voi colabora cu plăcere cu oamenii de aici”, a declarat Gache. Tehnicianul constănţean a antrenat echipa Delta Tulcea în sezonul 2006-2007, la finalul căruia echipa tulceană a teminat pe locul I în Seria I a Ligii a II-a, dar nu a putut evolua în prima ligă din cauza faptului că nu a obţinut licenţa. În vara anului trecut, Constantin Gache a preluat banca tehnică a echipei Farul, pe care a antrenat-o în primele 16 etape ale sezonului, devenind ulterior preşedintele clubului constănţean.

Altfel, absent de la antrenamente din stagiul de la Kaprun, în Austria, în ultimele două zile, căpitanul Cristi Şchiopu a revenit ieri la pregătire alături de coechipierii săi şi va putea juca mîine, de la ora 18.30, în amicalul cu Austria Viena. În plus, astăzi este aşteptat să sosească în cantonament şi liberianul Ben Teekloh, care a fost plecat în ultimele două săptămîni la naţionala Liberiei.