Gafă... justificată

Autorităţile de la New York şi-au apărat ferm, marţi, decizia extremă de a bloca aproape în întregime oraşul, din cauza unei furtuni de zăpadă care până la urmă a ocolit metropola americană, dar care a lovit mai la est şi în nord, în regiunea Boston. Circulaţia a fost reluată progresiv, după anularea interdicţiei totale impuse luni seara. Transporturile în comun au repornit încet, tunelurile, porturile şi parcurile au fost redeschise, iar şcolile - la fel, ieri. Meteorologii şi autorităţile anunţaseră că se va depune un strat de zăpadă de până la 60 de centimetri în câteva ore, dar zăpada a atins 25 de centimetri în Central Park şi 28 de centimetri pe aeroportul LaGuardia. Numeroase magazine au rămas însă închise marţi, dar şi şcoli, muzee sau sediul ONU, iar pietonii erau mai rari pe trotuarele acoperite de zăpadă. ”Furtuna n-a fost atât de puternică pe cât au preconizat meteorologii”, a recunoscut guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo. El a invocat principiul precauţiei pentru a justifica decizia de a interzice circulaţia şi de a opri transporturile în comun - autobuze, metrou, feriboturi şi trenuri din suburbii. În urma acestor previziuni, apărate marţi de directorul Serviciului Naţional de Meteorologie, mai multe state au declarat stare de urgenţă, iar circulaţia a fost interzisă în New York, New Jersey, Connecticut şi Massachusetts. Milioane de americani s-au închis în case, după ce au golit magazinele alimentare. Dar vijelia nu a venit. Furtuna de zăpadă a trecut pe la est de New York, după care s-a îndreptat către Boston, unde stratul de zăpadă atingea 54 de centimetri, marţi după-amiază. Furtuna urmează să-şi continue drumul către Canada. Aeroporturile new-yorkeze au fost paralizate din cauza anulării a peste 4.700 de zboruri, marţi, în principal la New York, Boston şi Philadelphia.