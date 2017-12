Găgăuţă şi euforia

Deplîngînd dispariţia unui prieten de-al său, un individ care cochetează cu prostia spunea că moartea celui în cauză a declanşat o adevărată… euforie! Poate că, din anumite privinţe, avea dreptate, numai că, ţinînd cont de momentul funebru în care vorbea, personajul nostru s-a făcut de tot rahatul, prostia sa proverbială fiind la un pas să stingă lumînările de la căpătîiul decedatului! Găgăuţă despre care vorbesc, autorul euforiei mortale, este de ani de zile victima teribilismului şi tembelismului lui proverbiale. Slab de înger, dumnealui cade cu uşurinţă în tot felul de capcane, confundînd termenii şi lansîndu-se în teorii de-a dreptul cretine în care subiectul nu are nicio legătură cu predicatul. Euforia, sau poate Eforia, generată de moartea unui om, l-a săltat pe cele mai înalte culmi ale ridicolului în persoană! Datorită lui, prostia este transmisă zilnic pe diverse frecvenţe către populaţia tolerantă a urbei noastre. În felul acesta, inepţiile unui individ au ajuns subiecte permanente de dezbateri şi cleveteli în direct. Într-un fel, ajungînd pe mîinile lui Găgăuţă, propaganda de partid îşi merită soarta! Aud că un astfel de specimen stă tot timpul lîngă colţul mesei unde se împarte tortul cetăţii, pozînd în postura care îi place cel mai mult: aceea de lup moralist. Poate că de aici i se şi trage permanenta stare de euforie care-l mînă în prostie! Cînd ţara este pusă la cale de tipi gen Găgăuţă, atunci, să ne fie cu iertare, nici nu trebuie să ne mai mirăm de starea de plîns în care am ajuns! Mînat de euforia generată de moartea prietenului său, Găgăuţă s-a lansat în tot felul de comentarii picante despre femei şi lenjeria lor intimă. De ani de zile, ascult, atunci cînd vreau să mă distrez pe gratis, bazaconiile şmecherului în cauză. Stau şi mă crucesc cînd văd cu cîtă uşurinţă debitează el tot felul de prostii şi prostioare! Culmea este că unii domni cu ştaif şi anumite pretenţii pun botul, lăsîndu-se tîrîţi în adîncurile prostiei! Euforianul este un personaj unic în felul lui. Caracteristica de bază: perseverenţa în prostie. Din păcate, nu se găseşte un vocabular pe măsură pentru băiatul ăsta lipsit de imaginaţie şi logică! Tragismul existenţei sale derivă din perseverenţa cu care reia în prostie mereu aceleaşi şi aceleaşi teme! Dumnealui a inventat cîteva expresii şucare şi le repetă la infinit, dovedindu-ne că are o rază limitată de expresie şi imaginaţie. În schimb, Găgăuţă poate transforma un priveghi într-o stare de euforie, într-un bun prilej de dezbateri şi aduceri aminte sexuale. De-alde Găgăuţă sînt şi prin Guvern. Ţara moare de sete şi guvernanţii nu mai pot de euforie! E un rîs şi-un plîns de la un capăt la altul al patriei! Românul nu are parte de un nivel de trai adecvat aspiraţiilor sale, dar, în schimb, stă bine cu euforia! Uitaţi-vă şi la feţele guvernanţilor noştri! Le crapă pielea obrazului de atîta euforie şi nesimţire! Deduc că, la noi, euforia se manifestă în diverse forme şi formule. Ca şi prostia. Salutul euforianului Găgăuţă este bătaia pe burtă în ritmul hîrciogului. Ne mănîncă sărăcia, dar ţara, conform previziunilor celor aflaţi la putere, înoată în euforie! Vedeţi la ce scară au ajuns să se exprime cei din categoria lui Găgăuţă! La noi, dumnealui e pus să decidă cine e prefect şi cine manivelă! Avem, în aceste condiţii, toate motivele să ne merităm soarta!