Găinile ouătoare în baterii aduc un nou infringement pentru România

România nu este în pericol să se confrunte cu deschiderea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene din cauza sistemului de creştere a găinilor ouătoare în baterii convenţionale, deoarece respectă standardele europene pentru mai mult de 90% din efective, a declarat, ieri, preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), Ilie Van. \"Nu există motive de îngrijorare în privinţa începerii unei proceduri de infringement pentru România din cauza creşterii găinilor ouătoarea în cuşti, deoarece la ora actuală în sistemul avicol sunt respectate standardele europene de creştere pentru mai mult de 93% din efectivele totale de 5 milioane de găini ouătoare. În prezent, doar 6-7 procente din efective mai sunt crescute în baterii. Avem doar câteva ferme care nu şi-au schimbat încă sistemul de creştere, dar care au anunţat că vor îndeplini toate condiţiile de bunăstare până la finele anului 2011\", a spus Ilie Van. Acesta a precizat că România este la ora actuală printre ţările fruntaşe în UE care au realizat aceste investiţii, dar care este inclusă în raportul Comisiei Europene pentru cele câteva ferme care nu respectă, încă, normele europene de creştere. În opinia acestuia, sectorul avicol din România a investit din 2007 şi până în prezent între 150 şi 200 de milioane de euro pentru schimbarea cuştilor pentru găinile ouătoare, în conformitate cu normele europene. \"UE a dat un răgaz ţărilor membre, până la 1 ianuarie 2012, să schimbe cuştile în care sunt crescute găinile ouătoare pentru respectarea normelor europene de bunăstare a animalelor, iar fermele din sectorul avicol din România au efectuat investiţii între 150 şi 200 de milioane de euro din 2007 şi până în prezent. Noi stăm foarte bine la ora actuală faţă de Polonia care are mai mult de 80% din ferme nemodernizate\", a subliniat şeful UCPR.

De asemenea, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Radu Roatiş, consideră că România nu are o problemă în sectorul avicol deoarece cele câteva ferme care nu respectă sistemul de creştere impus de UE începând cu 2012 vor fi închise dacă nu se vor retehnologiza. \"România nu are acum o problemă de sector naţional vizavi de creşterea găinilor ouătoare în cuşti neîmbunătăţite deoarece, împreună cu UCPR, nu am făcut rabat în a monitoriza achiziţiile în anii trecuţi şi în a respecta normele europene, chiar dacă acestea au fost mai costisitoare. Acestea ne aduc acum în poziţia de a avea supravieţuirea acestui sector, dar şi de a fi în competiţie cu ţările UE. Din semnalele pe care le avem, în Polonia este o tragedie vizavi de ce îi aşteaptă în acest sector pentru că se află în imposibilitatea punerii pe piaţă a ouălor provenite de la găini crescute în baterii\", a declarat preşedintele ANSVSA, Radu Roatiş.

Acesta a precizat că deşi multe state membre au cerut o derogare pentru îndeplinirea standardelor în sectorul de creştere a găinilor ouătoare, Comisia Europeană este decisă să respecte termenul de 1 ianuarie 2012. \"CE este decisă să nu mai acorde derogări vizavi de creşterea găinilor în cuşti neîmbunătăţite, solicitând totodată planuri de monitorizare şi de control în toate statele membre pentru a nu mai circula astfel de tipuri de produse. Cele 2-3 firme ale noastre care nu respectă standardele ori se închid de la 1 ianuarie 2012, ori se retehnologizează, altfel nu mai au voie să pună ouăle pe piaţă\", a explicat şeful ANSVSA. În România există, în prezent, circa 150-200 de producători de ouă, dintre care 35 mari, ce realizează 85% din producţie. Producţia anuală de ouă se ridică la circa 1,36 de miliarde bucăţi. UCPR estimează valoarea pieţei avicole din România la peste un miliard de euro în 2011.

Comisia Europeană a anunţat luni că aproximativ 51 de milioane de găini ouătoare ţinute în cuşti neamenajate riscă să conducă în 2012 la deschiderea unor proceduri de infringement împotriva a cel puţin 11 state ale UE, între care şi România. “Peste 51 de milioane de găini din cel puţin 11 state vor fi ţinute în continuare în cuşti neamenajate la 1 ianuarie 2012”, a avertizat comisarul european pentru sănătate şi protecţia consumatorilor, John Dalli, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai agriculturii, la Bruxelles. La 1 ianuarie 2012 urmează să intre în vigoare dispoziţiile privind interzicerea bateriilor convenţionale pentru găinile ouătoare.